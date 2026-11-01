Dětem s psychickými potížemi pomohou i doma. V Hradci vzniká nové centrum

Najít pro dítě potřebnou odbornou pomoc podle ředitelky organizace Salinger Ivy Rosíkové často znamená dlouhé čekání nebo dojíždění daleko od domova. Rodiny přitom potřebují řešit také to, jak dítě zvládá školu, vztahy s vrstevníky nebo běžný den. Nové centrum má tyto potřeby propojit a nabídnout péči odborníků, kteří budou spolupracovat.
Služba bude určená především dětem a dospívajícím od šesti do osmnácti let z Hradce Králové a okolních obcí. Zaměří se na závažné psychické obtíže, při kterých je potřeba zdravotní i sociální podpora.
„V našich službách se setkáváme s dětmi a dospívajícími, kteří prožívají například úzkosti, sebepoškozují se nebo se potýkají s dalšími závažnými obtížemi,“ uvedla Iva Rosíková. Potřebná zdravotní péče pro ně podle ní často zůstává obtížně dostupná.
O děti a jejich blízké se bude starat tým, jehož součástí budou dětský psychiatr, kliničtí psychologové, psychiatrické sestry, sociální pracovníci, speciální pedagog a rodinný poradce či terapeut. Podobu pomoci přizpůsobí situaci konkrétního dítěte a jeho rodiny.
Podpora se přitom neomezí jen na návštěvy ambulance. Pracovníci budou moci pomáhat také přímo doma nebo ve škole. Spolupracovat mají se školami, zdravotníky, orgány sociálně-právní ochrany dětí i dalšími službami. Cílem je zachytit potíže včas, předcházet jejich zhoršování a pomoci dětem zvládat každodenní život.
„Chceme, aby děti s psychickými obtížemi a jejich rodiny nemusely složitě hledat pomoc u několika různých poskytovatelů, ale měly k dispozici odborníky, kteří budou při řešení jejich situace spolupracovat,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální věci Jana Hůlková.
Příprava začne v listopadu, žádosti od prosince
Centrum zahájí činnost 2. listopadu, kdy se poprvé sejde celý tým a začne službu připravovat pro první klienty.
Žádosti začne přijímat od 1. prosince 2026 na mailové adrese cdz-klienti@salinger.cz. Zájemci do e-mailu stručně popíší obtíže, se kterými potřebují pomoci, a pracovníci poté žádost posoudí, rodinu kontaktují a domluví další postup.
Vznik dětského centra je součástí širšího krajského projektu zaměřeného na rozvoj péče o lidi s duševním onemocněním. Jeho celkový rozpočet činí téměř 163,7 milionu korun. Více než 106 milionů pokryjí evropské a státní prostředky, dalších 57 milionů poskytne kraj.