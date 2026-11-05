Brněnští vědci vytvořili umělý rozštěp rtu. Chirurgové si na něm zkouší operace

Brněnští vědci vytvořili umělý rozštěp rtu. Chirurgové si na něm zkouší operacePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brněnští vědci vytvořili umělý rozštěp rtu. Chirurgové si na něm zkouší operaceZdroj: Petr Hájek, Martin Šebek
Článek byl publikován 05.11.2026 10:00
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