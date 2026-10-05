Na Dynamo míří insolvenční návrh. Věřitelé chtějí po klubu téměř 900 tisíc

Fotbalové Dynamo čelí insolvenčnímu návrhu. Krajskému soudu v Českých Budějovicích ho poslala písecká firma Gornicky. V roce 2024 klubu dodala téměř dvě tuny uzenin a sýrů za které dodnes nedostala zaplaceno. Návrh uvádí i dva další věřitele, asistenta trenéra a grafika.
Insolvenční návrh je datovaný k přelomu září a října. Navrhovatel v něm žádá, aby soud rozhodl, že je Dynamo v úpadku. Klub podle něj dlouhodobě neplatí své závazky a má víc věřitelů, kterým dluží déle než tři měsíce. V takovém případě zákon předpokládá, že dlužník své dluhy splácet nedokáže. Zálohu na náklady řízení ve výši 50 tisíc korun firma složila předem.
Dvě tuny uzenin a nevyřízený barter
Primární pohledávka patří písecké firmě Gornicky. Ta podle návrhu dodávala klubu od února do prosince 2024 uzeniny a sýry na základě pětadvaceti objednávek. Vyfakturovala za ně necelých 290 tisíc korun. Klub zaplatil jen zhruba 48 tisíc. Zbývajících 241 208 korun plus úroky z prodlení je podle firmy po splatnosti už téměř dva roky.
Firma se přitom s klubem v roce 2025 snažila domluvit. Podle návrhu Dynamo dluh nerozporovalo a nabídlo, že ho vyrovná reklamou. Připravilo barterovou smlouvu na reklamní plnění za 300 tisíc korun, z nichž by se polovina započetla proti dluhu. Firma smlouvu 1. července 2025 podepsala a poslala klubu. Od té doby s ní podle návrhu klub přestal komunikovat. Bez odezvy zůstala i upomínka z října 2025.
Trenér čeká na 597 tisíc
Druhým věřitelem uvedeným v návrhu je Jiří Kladrubský, asistent trenéra béčka. S klubem měl smlouvu na období od července 2024 do června 2026 s pevnou měsíční odměnou 60 tisíc korun a prémiemi. Klub se ale s výplatou dostal do prodlení. V únoru 2025 proto obě strany podepsaly splátkovou dohodu na dlužných 977 tisíc korun, které měl klub splácet po 50 tisících měsíčně. Splátky ale podle návrhu chodily pozdě a často v nižší výši. Neuhrazeno má zůstávat 597 tisíc korun.
Grafika za 54 tisíc
Třetím jmenovaným věřitelem je grafik Ondřej Tichý. Klubu v roce 2025 dělal grafiku za paušál 18 150 korun měsíčně. Zaplacenou nemá práci za únor, duben a květen, celkem 54 450 korun. Na jeho předžalobní upomínku z dubna 2026 klub podle návrhu nereagoval.
Tichý Budějcké Drbně sdělil, že se o dohodu s klubem snažil zhruba rok. „Odezva z jejich strany byla sprostá. A to říkám hodně slušně,“ popsal.
Ztráty a dluhy převyšující majetek
Návrh se opírá i o poslední zveřejněnou výroční zprávu klubu za rok 2024. Podle ní mělo Dynamo na konci roku 2024 závazky po splatnosti za 3,38 milionu korun. Účetní hodnota všech jeho závazků byla 68,1 milionu a převyšovala hodnotu majetku, činící 39 milionů, zhruba o 29 milionů. Klub podle navrhovatele dlouhodobě vykazuje ztrátu a jeho zadlužení roste.
Rok sporů a pád do třetí ligy
Insolvenční návrh přichází na konci bouřlivého období. Dynamo v sezoně 2024/25 vypadlo z první ligy a v červnu 2025 přešlo do nových rukou. Majitelkou klubu se stala britsko-nigerijská podnikatelka Dorothy Nneka Ede. Vztahy s městem a krajem se po změně vedení rychle vyostřily.
Spor o budoucnost klubu i akademie vyvrcholil letos na jaře. Město nabídlo, že klub odkoupí. Majitelka odmítla a postup města označila za nátlak. Městská rada pak Dynamu vypověděla smlouvu ke stadionu na Střeleckém ostrově. Kvůli tomu klub nezískal licenci pro druhou ligu a spadl do třetí ligy. O insolvenčním návrhu teď rozhodne krajský soud. Klub se k němu může vyjádřit. Pokud soud úpadek zjistí, rozhodne také o způsobu jeho řešení.