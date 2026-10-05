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Na Dynamo míří insolvenční návrh. Věřitelé chtějí po klubu téměř 900 tisíc

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Fotbalové Dynamo čelí insolvenčnímu návrhu. Krajskému soudu v Českých Budějovicích ho poslala písecká firma Gornicky. V roce 2024 klubu dodala téměř dvě tuny uzenin a sýrů za které dodnes nedostala zaplaceno. K návrhu se připojili i dva další věřitelé, asistent trenéra a grafik.
Na Dynamo míří insolvenční návrh. Věřitelé chtějí po klubu téměř 900 tisíc

Na Dynamo míří insolvenční návrh. Věřitelé chtějí po klubu téměř 900 tisíc

Zdroj: SK Dynamo České Budějovice
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 11:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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