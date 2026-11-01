Pergoly jsou passé. Plachtové stínění za zlomek ceny zastíní terasu za odpoledne bez jediného šroubu a stavebního povolení

Sobota v polovině března, na zahradě ještě holé větve a na terase prázdný stůl. Čtyři rohy šedé textilie, pár karabin, napínák a dvě statné lípy u plotu. Do večera visí nad posezením napnutá plachta a majitel za ni utratil zhruba tolik, kolik by u stavební firmy zaplatil za první konzultaci. Srovnali jsme ceny v českých hobby marketech s ceníky dodavatelů pergol. Běžná terasová plachta vychází přibližně na 1,7 až 2,7 % ceny dřevěné pergoly a kolem 2 % ceny základní hliníkové. Výsledné stínění je navíc mobilní: na jaře ho natáhnete, před bouřkou sundáte a na zimu uklidíte do sklepa. Zastínění terasy se tak z jednorázové stavební investice mění v sezónní doplněk.
Plachtové stínění proti pergole: cenový rozdíl v desítkách tisíc
Nejlevnější vstupenkou do světa textilního stínění je trojúhelník 3,6 × 3,6 × 3,6 m, který BAUHAUS prodává za 399 Kč. Čtverec o straně 3,6 m tamtéž přijde na 999 Kč, antracitový trojúhelník na 649 Kč. Pro typickou terasu u domu dává největší smysl obdélník: Peddy Shield HDPE 3 × 4 m z OBI za 1 899 Kč nabízí stínicí účinek přes 85 % a UV ochranu kolem 90 %. Kdo potřebuje atypický rozměr, najde u Shade4You plachty šité na míru od zhruba 281 Kč za metr čtvereční.
Na druhé straně stojí pevné konstrukce. Podle ceníku Pergoly-na-klíč.cz vyjde dřevěná pergola k domu 4 × 3 m jako stavebnice na 35 až 55 tisíc Kč, hotová realizace na klíč pak na 70 až 110 tisíc. Hliníková 3 × 3 m začíná kolem 95 tisíc. Šenk PSO účtuje za hliníkovou pergolu 4 × 3 m s polykarbonátovou střechou 109 010 Kč bez DPH, a to ještě bez montáže, dopravy a osvětlení. Portál Daibau uvádí pro pergolu 3 × 4 m celkové tržní rozpětí 45 až 450 tisíc Kč.
Řešení Orientační cena Plachta 3 × 4 m (1 899 Kč) tvoří Dřevěná pergola 4 × 3 m na klíč 70 000 až 110 000 Kč 1,7 až 2,7 % Hliníková pergola 3 × 3 m od 95 000 Kč cca 2 % Hliníková 4 × 3 m s polykarbonátem (Šenk PSO) 109 010 Kč bez DPH cca 1,7 %
Po přepočtu vychází plachta na jednu sedmatřicetinu až jednu osmapadesátinu ceny dřevěné pergoly. V peněžence zůstane 68 až 108 tisíc korun, z nichž se dá pořídit nábytek, gril i pořádná sada nerezových napínáků.
Stín za jedno odpoledne: lano, karabina a kmen stromu
Rychlost instalace stojí na jednoduchém principu. Plachta se zavěšuje za rohové kroužky pomocí lan, karabin a napínáků. Pokud na zahradě rostou vzrostlé stromy, šroubovák zůstane v dílně. Návod BAUHAUSu radí protáhnout plachetní lano kusem staré zahradní hadice, obtočit ho kolem kmene nad pevnou vidlicí a uvázat dračí smyčkou. Hadice chrání kůru před odřením, vidlice brání sjíždění lana dolů.
Kvalita výsledku se odvíjí od detailů. Kotevní body mají ležet v prodloužení úhlopříček plachty a mezi rohem textilie a kotvou je třeba nechat volný prostor na příslušenství. Maanta doporučuje rozestup 35 až 100 cm. Rovnoměrně napnutá plachta lépe odolává poryvům, nevytváří vodní kapsy a hůř se trhá. U větších rozměrů rozhoduje i provedení okrajů. Model z OBI má zpevněný obvodový popruh a nerezové kroužky o průměru 5 mm.
Volba tvaru se řídí dispozicí terasy:
Trojúhelník zastíní menší kout nebo část posezení, stačí mu tři kotevní body a dá se vrstvit s dalšími. Čtverec sedne na pravidelnou terasu se stolem uprostřed. Obdélník pokryje delší pruh podél fasády a dá nejpraktičtější stín pro jídelní sestavu.
Zkušenější kutil zvládne natažení i doladění sklonu za pár hodin. Sundání podle Maanty zabere jen několik minut.
Proč pergoly ztrácejí přízeň majitelů zahrad
Lifestylové magazíny o plachtách píšou jako o hitu sezóny a odklon od mohutných pergol popisují jako novou vlnu. Inspirace přichází ze Středomoří a z jachtingu: napnuté plochy v ostrých úhlech připomínají plachty na stěžni a nad terasou působí lehce, skoro graficky. Hobby markety tomu přizpůsobily sortiment a stínicí plachty dnes prodávají vedle zahradního nábytku jako běžné zboží.
Za změnou vkusu stojí i praktické důvody. Dřevěná pergola si každých pár let řekne o nový nátěr, hliníková zase spolkne výrazně víc peněz hned na začátku. Pevná konstrukce opticky zatěžuje fasádu a stíní i v zimě, kdy už stín nikdo nechce. Sundaná plachta nechá nízké zimní slunce volně pronikat do obýváku.
HDPE, tedy polyetylen s vysokou hustotou, má navíc příjemnou fyzikální vlastnost. Tkanina propouští vzduch, takže se pod ní teplo nehromadí jako pod plnou střechou. Teplý vzduch uniká vzhůru a posezení zůstává svěží i v červencovém poledni. BAUHAUS uvádí, že kvalitní sluneční plachta zachytí až 90 % paprsků. Na letní oběd venku to bohatě stačí.
Stavební povolení? U zavěšené plachty úřad řešit nemusíte
Úřední stránka věci hraje ve prospěch textilu. Sezónní plachta zavěšená na lanech a karabinách funguje jako odnímatelný stínicí prvek, který lze kdykoli sundat a odnést. Zdroje pro takové řešení žádný stavební režim neuvádějí.
U pevných konstrukcí je situace citlivější. Metodika
Ministerstva pro místní rozvoj rozlišuje pergolu jako prvek zahradní architektury, který posuzování podle stavebního zákona nepodléhá, a přístřešek, jenž už je stavbou. Drobný přístřešek se obejde bez povolení, pokud splní podmínky, mimo jiné plochu do 40 m², výšku do 5 m a odstup alespoň 2 m od hranice pozemku. Bioklimatické pergoly s lamelovým zastřešením řadí ministerstvo mezi přístřešky. Marketingová nálepka „pergola“ tedy nemusí odpovídat tomu, jak konstrukci uvidí stavební úřad. Kdo by si podle katalogu objednal luxusní lamelovou střechu, může narazit na papírování, se kterým majitel plachty vůbec nepočítá. Kdy plachtu sundat a jak ji uložit přes zimu
Lehkost má svou daň v podobě péče. Návod HORNBACHu doporučuje plachtu demontovat, jakmile předpověď hlásí vítr nad 40 km/h, a stejně tak při silném dešti, sněžení nebo krupobití. Běžné HDPE plachty vodu propouštějí, chrání tedy hlavně před sluncem a lehkou přeháňkou. Zájemci o ochranu před deštěm musí sáhnout po voděodolné variantě a natáhnout ji se sklonem kolem 15°, aby voda stékala a netvořila vaky.
Před zimou plachtu očistěte od listí a drobných větviček. Na čištění stačí vlhká houba nebo mikrovlákno s jemným mýdlem. Agresivní chemie, tlaková myčka ani tvrdé kartáče tkanině neprospějí. Srolovat ji můžete teprve úplně suchou a uložit na suchém místě mimo dosah světla. Při rozumném zacházení vydrží kvalitní plachta několik sezón. Levnější kusy mohou odejít dřív, i tak je ale jejich výměna jednorázovým výdajem v řádu stokorun.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková