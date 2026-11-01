Křupavý domácí chléb jako z venkovské pekárny: Vůně čerstvého bochníku vám zpříjemní každé ráno

jsem měla roky zařazený mezi věci, které vypadají krásně na fotce, ale člověk na ně potřebuje půl dne, speciální troubu a nervy pekaře. Doma obyčejná kuchyň, času málo, jistota žádná. V pekárně to přece Domácí chleba zvládnou líp. Pak se ale jeden deštivý víkend nějak stalo, že byla linka během chvíle poprášená moukou, mísa stála u topení a z trouby šel ven bochník, který mi tuhle pohodlnou výmluvu dost zkomplikoval. Kmín, horká kůrka, vůně těsta. Rodina se v kuchyni sešla sama od sebe, a to ještě dřív, než šel chleba rozumně nakrojit.
Český chleba má podle Wikipedie za sebou dlouhou tradici. Většinou se peče ze směsi pšeničné a žitné nebo celozrnné mouky, tvar mívá kulatý, případně se dělá jako . Typická je veka zlatohnědá, křupavá kůrka a měkká střídka uvnitř. Hodně důležitý je drcený i celý kmín – bez něj by chuti něco podstatného chybělo. Doma se jí úplně jednoduše. Ráno s máslem a , večer se sýrem, občas jen tak přitržený k medem misce polévky. Zmizí obvykle rychleji, než se při zadělávání těsta zdá.
Můj tip zní: Další vodu už do těsta nepřilévejte, ani když se vám v míse bude zdát řidší, než čekáte. Lepší je nechat si stranou trochu mouky a podle potřeby ji přisypávat po malých dávkách. Moc vody dovede rozhodit střídku a bochník pak nemusí vyskočit tak pěkně. O něco pevnější těsto se navíc lépe překládá a v ošatce drží tvar, což člověk ocení hlavně u prvního pokusu. Recept na poctivý domácí chleba s kmínem z pšeničné a celozrnné mouky
Celková délka přípravy: přibližně 3 hodiny Ingredience k přípravě
Těsto: 390 g hladké pšeničné mouky 160 g celozrnné chlebové mouky 390 ml vlažné vody 1 sáček sušeného droždí 1 lžička cukru 10 g soli 2 polévkové lžíce octa 1 lžička drceného kmínu 1 lžička celého kmínu
Dokončení: trocha slané vody na potření kůrky Postup přípravy křupavého domácího chleba s kmínem
1. Nejdřív si připravte
kvásek. Z odměřené vody odeberte asi 100 ml do malé misky, přisypte sušené droždí a cukr, lehce promíchejte a nechte 5 až 10 minut stát. Voda má být vlažná, ne horká. Příliš vysoká teplota by kvasinky zničila a těsto by potom zůstalo nízké a těžké.
2. Do větší mísy nasypte
pšeničnou mouku, celozrnnou mouku, sůl, drcený kmín i celý kmín. Promíchejte je nasucho. Sůl patří do moučné směsi, ne přímo k droždí, protože přímý kontakt mu nedělá dobře.
3. Část mouky si dejte stranou. Bude se hodit, kdyby těsto působilo příliš řídké. Vodu už ale nepřidávejte. Konzistenci případně dolaďujte moukou, raději po lžičkách než najednou.
4. K mouce přilijte
kvásek, zbytek vlažné vody a ocet. Ocet pomáhá střídce a chleba díky němu vydrží o něco déle čerstvý. Vařečkou, případně rukama, vypracujte hladké, mírně lepivé těsto. Když lepí až nepříjemně, vezměte trochu odložené mouky, ale sypat ji do mísy po hrstech by byla škoda.
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5. Mísu přikryjte čistou utěrkou a nechte těsto kynout
90 minut na teplejším místě. Během kynutí ho dvakrát přeložte, vždy ve chvíli, kdy je vidět, že už nabralo objem. Překládání není nic složitého: těsto natáhnete ze čtyř stran a přehnete ke středu, podobně jako obálku. Lepku to pomůže a střídka pak nepůsobí tak hutně.
6. Vykynuté těsto opatrně vyklopte na pomoučněnou pracovní plochu a vytvarujte
kulatý bochník nebo dvě veky. Pokud máte ošatku, dejte bochník do ní a nechte ho ještě 30 minut kynout. Když ošatka není po ruce, položte ho rovnou na plech vyložený pečicím papírem. Troubu si mezitím předehřejte na 185 stupňů
7. Na její dno postavte hrneček s vodou. Pára při pečení podpoří křupavou kůrku a chleba nebude praskat úplně bez kontroly tam, kde se mu zrovna zachce.
8. Bochník z ošatky opatrně překlopte na plech a nechte ho ještě chvíli stát, než se trouba skutečně nahřeje. Potom ho vložte dovnitř a pečte
40 až 45 minut. Kdo má rád tmavší kůrku, může na posledních 5 minut zapnout horkovzduch. V téhle fázi už se ale vyplatí zůstat poblíž a hlídat barvu.
9. Po vytažení z trouby potřete chleba
slanou vodou. Kůrka se bude lesknout a trochu povolí. Někdo ho potírá i před pečením, je to spíš otázka zvyku. S krájením nespěchejte; nechte bochník na mřížce chladnout aspoň 30 až 45 minut. Uvnitř se střídka ještě usazuje, i když to zvenku nevypadá. Foto: Cooky.cz, Vůně čerstvého chleba: Domácí bochník s křupavou kůrkou a vláčnou střídkou, který voní celým bytem Tipy redakce: Jak poznat, že je chleba upečený: Zaklepejte na bochník zespodu. Upečený chleba zní dutě, skoro jako malý bubínek. Pokud je zvuk těžký a tlumený, vraťte ho ještě na 5 až 10 minut do trouby. Skladování: Nejlépe mu svědčí čistá utěrka nebo papírový sáček při pokojové teplotě. V igelitu kůrka rychle změkne a chleba se v něm snáz kazí. Čerstvý vydrží přibližně 3 až 4 dny. Varianta s ošatkou i bez: Ošatka pomůže bochníku držet tvar a nechá na něm pěkný vzor, ale nezbytná není. Na plechu s pečicím papírem se chleba upeče také dobře. Jen se může trochu rozjet do stran, což na chuti nic nemění. Ocet v těstě: Dvě lžíce octa mohou v receptu na chleba na první pohled zarazit. V těstě ale mají své místo. Lehce ho okyselí, částečně připomenou efekt kvásku, pomohou střídce a chleba potom pomaleji plesniví. Podávání: Ještě vlažný krajíc s máslem a špetkou soli je za mě nejjednodušší a zároveň nejlepší začátek. Chleba se hodí i k českým polévkám, třeba k čočkové, bramboračce nebo zelňačce. Připomínám, že český chleba tradičně patří ke snídani i lehčí večeři a s polévkou tvoří jeden z běžných poctivých obědů.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie