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Křupavý domácí chléb jako z venkovské pekárny: Vůně čerstvého bochníku vám zpříjemní každé ráno

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Domácí chleba s kmínem z kombinace pšeničné a celozrnné mouky. Křupavá kůrka, měkká střídka a vůně, která projde celým bytem. Recept krok za krokem.
Fotografie k chlebu

Fotografie k chlebu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Vůně čerstvého chleba: Domácí bochník s křupavou kůrkou a vláčnou střídkou, který voní celým bytem
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 15:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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