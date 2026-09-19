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Ani tis, ani túje. Nejlepší živý plot vyroste z úplně jiné dřeviny

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Stálezelené jehličnany slibují rychlé soukromí, ale po pár letech rezaví a hynou. Přitom existuje dřevina, která roste v našich lesích odjakživa a dokáže vytvořit neprůstřelnou zelenou zeď na desítky let dopředu.
Ani tis, ani túje. Nejlepší živý plot vyroste z úplně jiné dřeviny

Ani tis, ani túje. Nejlepší živý plot vyroste z úplně jiné dřeviny

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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