Ani tis, ani túje. Nejlepší živý plot vyroste z úplně jiné dřeviny

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Majitelé rodinných domů chtějí soukromí co nejrychleji. Proto sahají po túji nebo tisu – slibují hustou stěnu během pár sezon. Realita bývá jiná. Jehličnany trpí v městském prostředí, rezaví zevnitř a po deseti letech často vypadají jako umírající hnědé skelety. Betonové ploty zase spolehlivě oddělí pozemek ze dne na den, ale stojí desetitisíce a do mnoha zahrad prostě nezapadnou.
Existuje však třetí cesta, o které se moc nemluví. Není to žádná exotická novinka z katalogu, ale stromová dřevina, která u nás roste přirozeně po staletí. Dokáže vytvořit pevnou bariéru vysokou i několik metrů, vydrží mráz, sucho i městský smog a navíc funguje jako útočiště pro ptáky. Řeč je o habru obecném (Carpinus betulus).
Strom, který se chová jako živý plot
Habr v přírodě dorůstá do výšky mohutného listnatého stromu. Jeho listy mají výraznou žilnatinu a dvojitě pilovitý okraj, na dotek jsou drsnější než bukové a lehce zvlněné. Proč by měl lesní velikán fungovat na úzkém pruhu u plotu? Protože má unikátní schopnost.
Po každém zkrácení větví habr exploduje postranními výhonky. Když se s tvarováním začne od prvního roku, strom se promění v neproniknutelnou zelenou stěnu, která je hustá od země až po vrchol. Žádný keř to nedokáže lépe.
Ještě zajímavější je zimní chování. Habr trpí takzvanou marcescencí – jev, kdy suché listy zůstávají na větvích i přes zimu. Na podzim se zelená barva promění v teplé žluté až měděně hnědé odstíny a suché listí vydrží viset až do předjaří, kdy ho vytlačí nové pupeny. Plot sice není v zimě tak neprůhledný jako zeď z jehličnanů, ale hustá spleť větví s uschlými listy poskytuje vizuální clonu i v lednu. A navíc funguje jako protihluková bariéra – tlumí rachot z ulice po celý rok.
Kde habr roste a co ho položí
Velká výhoda spočívá v jeho přizpůsobivosti. Snese plné slunce i polostín, zvládne i výraznější stín, tam však poroste pomaleji a může být řidší. Pokud jde o půdu, nejlépe mu vyhovuje úrodná, přiměřeně vlhká a dobře propustná zemina. Bez problémů roste i v těžké jílovité nebo hlinité půdě.
Existuje však jedna kritická slabina: stojatá voda. Trvalé podmáčení a těžké zamokření dokáže habr položit – kořeny začnou uhnívat. Naopak mráz, nárazový vítr ani krátkodobá letní sucha mu nevadí. Jakmile jednou hluboce zakoření, vydrží extrémy bez problémů. Mimořádně dobře snáší i městské prostředí – smog, prach a výfukové plyny, což z něj dělá ideální volbu podél rušných silnic.
Jak na výsadbu, aby plot opravdu zhoustl
Nejlevnější variantou jsou prostokořenné sazenice, které se nabízejí na podzim po opadu listů nebo brzy na jaře. U menších pozemků se může jednat o částku v řádu několika stovek korun, u rozsáhlých výsadeb nebo vzrostlých sazenic v kontejnerech náklady rostou. Podzimní termín bývá nejvhodnější – půda je prohřátá, udržuje si vláhu a kořeny stihnou do zimy částečně vyrůst.
Místo jednotlivých jam je lepší vykopat souvislou rýhu, což usnadní udržení roviny. Šířka i hloubka musí odpovídat kořenovému systému, kořeny se nesmí lámat ani stáčet nahoru. Rostliny se sázejí do stejné hloubky, v jaké rostly v lesní školce. Při jednořadé výsadbě se menší sazenice umísťují v rozestupech 30 až 40 centimetrů, což odpovídá třem až čtyřem kusům na metr.
Po zasypání je nutné půdu lehce utužit a důkladně prolít vodou, aby se vyplavily vzduchové kapsy. Kolem báze se vyplatí rozprostřít vrstvu mulče, která udrží vláhu a potlačí plevel – mulč by se však neměl dotýkat přímo kmínků.
Důležitá je také vzdálenost od sousedního pozemku. Obecně se doporučuje sázet živý plot zhruba 50 až 80 centimetrů od hranice, v případě plánovaného mohutnějšího vzrůstu i více. Cílem je, aby větve nepřerůstaly k sousedům a majitel mohl stěnu bez problémů stříhat ze svého pozemku.
Řez rozhoduje o hustotě u země
Začátečníci dělají nejčastěji jednu chybu: nechají sazenice rychle vytáhnout do cílové výšky bez zakracování. Výsledkem je plot, který sice brzy měří dva metry, ale spodní část u země zůstane vyholená. Pravidelné zkracování od prvního roku je klíčové – právě zpětný řez nutí rostlinu větvit u základny.
U zapojeného plotu se tvarování provádí tak, aby byl profil u země mírně širší a směrem k vrcholu se zužoval. Díky tomuto kónickému profilu dopadá sluneční světlo rovnoměrně i na nejnižší patra a spodní větve neshazují listy kvůli nedostatku záření.
Běžný údržbový řez se provádí jednou ročně v druhé polovině léta, kdy končí hlavní růstová vlna. Pokud plot roste velmi bujně, lze jej lehce zarovnat i dříve. Naopak hluboké zmlazovací zásahy se nechávají výhradně na období vegetačního klidu. Nikdy se nestříhá za silného slunečního úpalu, v hlubokých mrazech ani během velkého sucha.
Husté habrové větvoví představuje skvělé útočiště pro hnízdění drobného ptactva. Z toho důvodu je nezbytné před každým letním střihem plot pečlivě prohlédnout. Pokud v keřích objevíte obydlené hnízdo s vajíčky či mláďaty, jakékoliv práce na daném úseku se musí odložit.
Co od habrového plotu čekat
Habrový plot samozřejmě žádá trpělivost. Než mladé sazenice vytvoří souvislou pevnou clonu, potrvá to několik sezón. Vyžaduje také určitý prostor na šířku, sběr opadaného listí v jarním období a spolehlivou zálivku během prvních dvou let.
Výsledkem je však zdravá, dlouhověká a estetická zelená stěna, která nestárne tak problematicky jako rezavějící jehličnany a do zahrady vnáší přirozený řád. Habr vydrží celé generace a s každým rokem jen sílí.
Zdroje článku: vlasta.cz, kupi.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková