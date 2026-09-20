Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Ani kuřecí, ani vepřové. Nejlepší maso na řízky je zdravé a rozsýpá se na jazyku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vepřová krkovice a kuřecí prsa mají v českých kuchyních pevné místo. Existuje však surovina, která je v jemnosti i nutričních hodnotách výrazně převyšuje. Stojí neprávem v pozadí, přestože dala vzniknout legendě mezi smaženými pokrmy.
Ani kuřecí, ani vepřové. Nejlepší maso na řízky je zdravé a rozsýpá se na jazyku

Ani kuřecí, ani vepřové. Nejlepší maso na řízky je zdravé a rozsýpá se na jazyku

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Těchto 5 potravin kupujte u Vietnamců. Jsou nesrovnatelně kvalitnější než v supermarketech
Těchto 5 potravin kupujte u Vietnamců. Jsou nesrovnatelně kvalitnější než v supermarketech
Ani tis, ani túje. Nejlepší živý plot vyroste z úplně jiné dřeviny
Ani tis, ani túje. Nejlepší živý plot vyroste z úplně jiné dřeviny

Stálezelené jehličnany slibují rychlé soukromí, ale po pár letech rezaví a hynou. Přitom existuje dřevina,...

Českem se šíří africký savec. Odborníci prosí veřejnost o součinnost
Českem se šíří africký savec. Odborníci prosí veřejnost o součinnost

Drobný hmyzožravec s kořeny v severní Africe si razí cestu naší krajinou. Už se usadil v desítkách míst na...

Vláda rozhodla: Příspěvek 35 000 Kč mohou čerpat i pracující Češi
Vláda rozhodla: Příspěvek 35 000 Kč mohou čerpat i pracující Češi

Digitální dovednosti dnes rozhodují o pozici na trhu práce. Ministerstvo práce spustilo program, který...

Za Husáka ho nosil v kapse každý kluk. Kdo ho neztratil, dostane dnes od sběratelů až 15 000 Kč
Za Husáka ho nosil v kapse každý kluk. Kdo ho neztratil, dostane dnes od sběratelů až 15 000 Kč

Dětství v sedmdesátých a osmdesátých letech? Céčka, pionýrský šátek a kapesní nůž v kapse manšestráků....

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.