Ani kuřecí, ani vepřové. Nejlepší maso na řízky je zdravé a rozsýpá se na jazyku

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Když otevřete chladničku v průměrné české domácnosti, s největší pravděpodobností narazíte na vepřovou krkovici nebo kuřecí prsa. Tyto druhy masa si drží pozici favoritů už celá desetiletí. Málokdo přitom tuší, že existuje alternativa, která oba typy suroviny v křehkosti, chuti i zdravotních benefitech jasně překonává. Přitom právě ona stála u zrodu nejslavnějšího smaženého pokrmu vůbec.
Proč telecí maso stojí stranou českých nákupních košíků
Většina spotřebitelů nakupuje podle zažitých návyků a cenovky. Vepřové láká dostupností a sytostí, drůbež zase vnímáme jako dietní základ všedních jídel. Telecí maso však představuje kulinářskou i výživovou kategorii zcela samostatně. Nejde o nedostupnou exotiku, ale o tradiční surovinu, kterou naši předkové dobře znali a která tvoří pevnou součást vyhlášených evropských gastronomií.
Hlavní příčinou, proč telecí na pultech obchodů přehlížíme, je kombinace vyšší ceny a přesvědčení, že patří výhradně na sváteční tabuli. Zatímco ve Francii nebo Itálii tvoří běžnou součást týdenního vaření, u nás bývá vnímáno jako luxus vyhrazený restauracím. Dalším faktorem je nepravidelná nabídka v maloobchodní síti a nejistota, jak ho správně připravit.
Maso mladého skotu v sobě spojuje to nejlepší z červených i bílých mas: má bohatou chuť, ale zachovává si mimořádnou lehkost. Pravé telecí pochází z telat do stáří osmi měsíců. Právě díky tomu má typickou světle růžovou barvu, velmi jemná svalová vlákna a minimum tuku.
Výživové hodnoty, které překvapí i příznivce drůbeže
Mnoho lidí žije v přesvědčení, že dietnější než krůtí nebo kuřecí maso už nic být nemůže. Laboratorní rozbory a nutriční data však ukazují, že libové telecí obsahuje minimum tuku, často dokonce méně než běžně upravovaná drůbeží prsa. Díky nízkému podílu intramuskulárního tuku a jemným svalovým vláknům má podstatně méně kalorií, aniž by tím utrpěla jeho šťavnatost.
Navíc disponuje vysokým obsahem plnohodnotných bílkovin, které organismus využívá ke stavbě i regeneraci svalové tkáně, udržení stabilní hladiny energie a podpoře obranyschopnosti. Výjimečná je také jeho stravitelnost. Svalovina mladých zvířat obsahuje méně tuhého kolagenu a vaziva, což znamená, že telecí maso nezatěžuje trávicí trakt tak jako vyzrálé hovězí nebo tučnější vepřové.
Je to ideální volba pro děti, seniory i lidi s citlivějším žaludkem nebo rekonvalescenty. Z pohledu mikronutrientů jde o bohatý zdroj vitamínů skupiny B, zejména vitamínu B12, který hraje klíčovou roli ve správném fungování nervové soustavy a krvetvorbě. Z minerálních látek vyniká především vysoce vstřebatelné hemové železo, dále pak zinek pro podporu imunity a fosfor nezbytný pro zdravé kosti a zuby.
Vídeňský řízek a další způsoby přípravy
Příprava telecího masa je překvapivě rychlá a nenáročná. Vzhledem k přirozené křehkosti nepotřebuje dlouhé hodiny dušení ani složité nakládání. Špičkovým příkladem je pravý vídeňský řízek, známý jako Wiener Schnitzel. Ten se podle tradičních postupů připravuje výhradně z telecího vrchního šálu nebo kýty.
Maso se naklepe na velmi tenké plátky, rychle se obalí v trojobalu a smaží se krátce na přepuštěném másle či sádle. Výsledkem je křupavý obal a maso, které se doslova rozsýpá na jazyku, aniž by v ústech zanechávalo pocit mastnoty či těžkosti. V Rakousku a Německu je název Wiener Schnitzel chráněn zákonem – pokud se k jeho přípravě použije jiné než telecí maso, musí být pokrm označen jako Wiener Schnitzel vom Schwein nebo Schnitzel Wiener Art.
Kromě klasického smažení nabízí telecí široké uplatnění v moderní i tradiční teplé kuchyni. Jemné plátky stačí opéct na pánvi s kapkou másla a čerstvými bylinkami, skvěle ladí s lesními houbami, lehkými smetanovými omáčkami nebo kořenovou zeleninou. Z telecí kližky lze připravit slavné italské ossobuco, kde se maso pomalu peče s morkovou kostí a zeleninou, až odpadává od kosti. Tradiční ossobuco se připravuje výhradně z plátků telecí kližky s morkovou kostí – z jiných částí ho připravit nelze.
Změnit kuchařské stereotypy vyžaduje jen trochu odvahy vystoupit ze zajetých kolejí. Nahradit čas od času kuřecí či vepřové maso právě telecím není rozmařilost, ale rozumná investice do pestrosti stravy, vlastního zdraví a kulinářského požitku. Získáte pokrm, který vás zasytí bez zbytečné únavy z trávení, tělu dodá potřebné minerály a na talíři předvede jemnost, které se žádné jiné běžné maso nevyrovná.
Zdroje článku: eathealthy365.com, nejrecept.cz, vlasta.cz, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná