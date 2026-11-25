ROZSVÍCENÍ STROMU
Pomalu oprášíme vánoční playlisty. V Hradci přichází čas na pořádnou dávku adventní atmosféry. Královské vánoční trhy odstartují v neděli 29. listopadu a potrvají až do 23. prosince. Slavnostní program zahájí v 17 hodin pěvecké sbory Jitro, Jitříčko a Vlčí máky. Přesně v 18 hodin přijde okamžik, na který se těší nejen ti nejmenší, a to rozsvícení vánočního stromu. "Následovat bude vystoupení muzikálové dvojice Gabriely Stejskalové a Radima Flendera a v 19:15 koncert folkové kapely Epydemye," uvádí na webu akce pořadatel Hradecká kulturní a vzdělávací společnost. Stánky budou během adventu otevřené ve všední dny od 13 do 20 hodin, o víkendech už od 10 hodin.
KLUZIŠTE
Kdo bude chtít vyvážit vánoční dobroty trochou pohybu, může zamířit na led. „I letos se můžete těšit na venkovní kluziště s chlazenou ledovou plochou o rozloze téměř 400 m²,“ lákají pořadatelé. Bruslit se bude kolem Mariánského sloupu zdarma až do 6. ledna. Brusle si zájemci mohou půjčit za 50 korun na hodinu s vratnou zálohou 500 korun, platit ale musí v hotovosti.
KOLOTOČ A VYHLÍDKOVÉ KOLO
Podle pořadatelů nebude ve vánoční vesničce chybět ani kolotoč, vyhlídkové kolo, tradiční betlém, kovářský stánek nebo gastro zóna. Zatímco děti si užijí kolotoč, dospělí mohou nasávat vánoční atmosféru s něčím dobrým v ruce. A kdo bude chtít vidět svátečně nasvícený Hradec z trochu jiné perspektivy, může naskočit na vyhlídkové kolo.
VÁNOČNÍ LINKA
Auto letos raději nechte doma. Parkování na Velkém náměstí bude výrazně omezené a během nedělního rozsvícení stromu náměstí od 15 do 21 hodin zcela uzavřou pro dopravu. „Cestu na Královské vánoční trhy letos usnadní také speciální vánoční linka Dopravního podniku města Hradec Králové,“ informuje Hradecká kulturní a vzdělávací společnost. Autobus propojí terminál hromadné dopravy, hlavní nádraží a centrum města s Velkým náměstím, kde zastaví přímo před Galerií moderního umění. Z náměstí bude odjíždět každou půlhodinu mezi 16. a 20:30. Cestující ho mohou využít zdarma.