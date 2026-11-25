Digitální a informační agentura v úterý 24. listopadu oznámila výběr dodavatele nové evropské peněženky digitální identity. Vývoj a následný provoz aplikace zajistí skupina společností vedená českou technologickou firmou Wultra. Stát plánuje uzavřít smlouvu do konce listopadu, samotná aplikace by měla být veřejnosti dostupná v posledním čtvrtletí roku 2027.
Už při spuštění má Valetka umožňovat prokazování totožnosti, předkládání údajů z občanského průkazu, doložení řidičského oprávnění nebo ověření věku. Počítá se rovněž s možností digitálního zastupování, například v situaci, kdy rodič jedná jménem svého dítěte.
Podepisování smluv i vyřizování záležitostí v zahraničí
Podstatným rozdílem oproti současným eDokladům bude možnost využívat digitální identitu napříč Evropskou unií. Češi by se prostřednictvím nové aplikace měli přihlašovat k elektronickým službám zahraničních úřadů nebo prokazovat totožnost při využívání některých komerčních služeb. Od konce roku 2027 mají evropské digitální peněženky za stanovených podmínek přijímat také vybrané banky, mobilní operátoři či dopravci.
Součástí aplikace má být kvalifikovaný elektronický podpis, který má v Evropské unii stejný právní účinek jako vlastnoruční podpis. Občané jej budou moci pro osobní účely využívat zdarma, například při uzavírání nájemní smlouvy na dálku.
Evropský projekt do budoucna počítá také s ukládáním dalších dokumentů a potvrzení, mezi něž mohou patřit doklady o dosaženém vzdělání nebo odborné kvalifikaci. Jejich dostupnost bude záviset na postupném rozšiřování jednotlivých služeb.
Občané rozhodnou, které údaje poskytnou
Nová aplikace má omezit předávání osobních údajů na informace, které jsou pro konkrétní úkon nezbytné. Pokud například internetový obchod potřebuje ověřit, zda zákazník dosáhl plnoletosti, nebude nutné poskytovat přesné datum narození. Postačí elektronické potvrzení, že je člověk starší 18 let.
Před každým sdílením údajů uživatel uvidí, kdo je požaduje a k jakému účelu. Žádost bude moci potvrdit nebo odmítnout. Aplikace má současně uchovávat přehled o předchozím poskytování údajů. Před zpřístupněním veřejnosti musí projít nezávislou bezpečnostní certifikací, kterou stát plánuje na druhé a třetí čtvrtletí roku 2027.
Plastové občanské průkazy zůstanou platné
Pořízení digitální peněženky nebude povinné. Lidé, kteří dávají přednost klasickým dokladům nebo nevlastní chytrý telefon, se budou moci nadále prokazovat fyzickým občanským průkazem. Současné eDoklady mají po zavedení Valetky ještě určitou dobu fungovat souběžně, následně je však nová aplikace podle představeného plánu nahradí. Přesný termín jejich ukončení zatím nebyl oznámen.
Česká republika přitom nebude jedinou zemí, která vlastní digitální peněženku zavede. Evropský projekt zahrnuje všechny členské státy, které mají svým občanům zpřístupnit alespoň jednu takovou aplikaci. Původní evropský harmonogram počítá s jejich dostupností do konce roku 2026, česká peněženka však podle aktuálního plánu dorazí přibližně o rok později. Do roku 2032 ji chce stát rozšířit mezi nejméně čtyři miliony uživatelů.
Zdroje Digitální a informační agentura, Digitální Česko, ITBiz.cz