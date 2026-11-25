České Budějovice patřily mezi poslední krajská města v republice, která po komunálních volbách ještě neměla nové vedení. Šest týdnů vyjednávání nakonec přineslo dohodu mezi HOPB/STAN, ANO, Piráty a uskupením Společně pro Budějovice. Primátorem se stal Tomáš Chovanec (HOPB), jehož podpořilo 28 ze 45 zastupitelů. Vítězné Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby, které získalo 15 mandátů, zamířilo do opozice.
Samotná volba primátora se ale neobešla bez ostré politické přestřelky. Končící první náměstek Petr Maroš (Naše Česko) kritizoval především spolupráci Pirátů s ANO. Připomněl jejich dřívější vymezování vůči tomuto hnutí i odchod z předchozí koalice. Novým partnerům proto předal trička s nápisem 4:36, která měla připomenout někdejší politické postoje Pirátů.
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„Počítejte s tím, že se vám to může stát v podstatě kdykoliv,“ varoval Maroš nové koaliční partnery s odkazem na náhlé odstoupení Pirátů od koaliční smlouvy v minulém volebním období.
Hejtman Martin Kuba zase upozornil na rozpor mezi předvolební kampaní Pirátů a jejich současnou spoluprací s ANO. Chovanec naopak hájil výsledek několikatýdenního vyjednávání a zdůraznil, že strany si musely vyjasnit také názorové rozdíly. Nové vedení chce vedle velkých investic věnovat pozornost menším úpravám jednotlivých čtvrtí. Mezi priority patří například příprava nového územního plánu nebo městské nájemní bydlení ve Čtyřech Dvorech. Významnou událostí bude také rok 2028, kdy se Budějovice stanou Evropským hlavním městem kultury.
Krumlovskou starostku provázela kontroverze
Také Český Krumlov si na nové vedení počkal déle. Ustavující zastupitelstvo se kvůli soudnímu přezkumu volebních výsledků posunulo a nakonec se konalo 20. listopadu. Starostkou se stala Naděžda Perníková z Vize pro Krumlov, která porazila dosavadního starostu Alexandra Nográdyho z ANO.
Koalice Vize pro Krumlov, Koalice Český Krumlov, KDU-ČSL a Nezávislých a Zelených disponuje v třiadvacetičlenném zastupitelstvu nejtěsnější možnou většinou 12 hlasů. Právě její křehkost se promítla i do bouřlivého jednání. Opozice totiž zpochybňovala vhodnost kandidátky na starostku kvůli nepovoleným stavbám v areálu její firmy ve Vyšném. Perníková jejich existenci přiznala a uvedla, že čekají na schválení územního plánu a vyřízení odvolání.
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Napětí vyvrcholilo při samotné volbě. ANO navrhlo dosavadního starostu Nográdyho, který získal 11 hlasů. Při následném hlasování o Perníkové se dokonce Nogrády omylem přihlásil k její podpoře, což způsobilo zmatek a hlasování se muselo opakovat. Napodruhé už nová starostka získala potřebných 12 hlasů.
Nové vedení chce mimo jiné přepracovat projekt aquacentra, které má vzniknout na místě vyhořelého bazénu. Otevřená zatím zůstává také jedna pozice v sedmičlenné městské radě. Koalice doufá, že ji obsadí případný další partner. Jedním z výrazných témat jednání byly také odměny neuvolněných členů vedení města. Jejich navrhované zvýšení kritizovala opozice, její protinávrh ale neuspěl.
Strakonice po dvanácti letech bez Hrdličky
Výrazná změna nastala také ve Strakonicích. Po dvanácti letech skončil ve funkci starosty Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost). Nahradil ho Tomáš Dunovský z Našeho Česka, kterého podpořilo 11 z 21 zastupitelů.
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Situace je o to zajímavější, že volby jednoznačně vyhrála právě Strakonická Veřejnost s deseti mandáty. Ostatní politické subjekty se však dohodly na společném postupu a vytvořily nové vedení. Následně nabídly spolupráci také vítěznému uskupení, které získalo dvě místa v sedmičlenné radě. Ve vedení města tak nakonec zasednou zástupci všech zvolených subjektů a Strakonice nebudou mít klasickou opozici.
„Jsem si vědom toho, že nové vedení města vzniká s těsnou většinou. Právě proto jsme nabídli účast Strakonické Veřejnosti a možnost podílet se na budoucnosti Strakonic. Chci také poděkovat Břetislavu Hrdličkovi za 12 let v čele města. Chci navázat na to dobré,“ uvedl nový starosta Dunovský.
Tábor mění šestnáctiletou tradici
Nového starostu má také Tábor. Po šestnácti letech končí éra hnutí Tábor 2020, jehož zástupce od roku 2010 vždy zastával funkci starosty. Nově město povede Ondřej Semerák z vítězného Našeho Česka. Koalici tvoří ještě ANO, Společně pro Tábor a zastupitelka Olga Bastlová ze SOCDEM. Dohromady mají 14 z 27 mandátů.
Nový starosta chce nejprve důkladně poznat fungování radnice a skutečný stav jednotlivých projektů. Na vytvoření podrobného programového a koaličního prohlášení si vedení vyhradilo 60 dnů. Právě absence konkrétních priorit se ale stala terčem kritiky opozice.
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„Mně vadí, že tady nic takového nezaznělo. Bylo by to fér i vůči obyvatelům, aby věděli, co chce vedení prosazovat,“ poznamenal bývalý starosta Jiří Fišer.
Jednou z již avizovaných priorit je odkoupení fotbalového stadionu od klubu Silon Táborsko a vybudování vyhřívaného trávníku. Nová koalice chce také přehodnotit rozpočet na příští rok a případně začít rok 2027 v rozpočtovém provizoriu. Výsledky komunálních voleb v Táboře navíc přezkoumával soud, který však žádné pochybení nenašel.
Prachatice chtějí přehodnotit bazén
V Prachaticích se do čela radnice postaví Martin Malý z vítězných Nezávislých. Koalici vytvořili s uskupeními Prachatice společně a ANO. Dohromady mají 11 z 21 zastupitelů. Místostarosty budou Jan Kotrba a Marek Liška.
Jedním z prvních témat nového vedení bude dostavba plaveckého bazénu. Radnice původně počítala s investicí za 190 milionů korun, která měla zahrnovat wellness část a dětský svět. Nabídky stavebních firem však podle Malého výrazně překročily původní odhady.
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„Máme informace, že nabídky firem jsou výrazně vyšší než architekty odhadovaná částka. Proto chceme výběrové řízení přehodnotit a podle toho postupovat,“ uvedl nový starosta.
Písek a Jindřichův Hradec vsadily na kontinuitu
Zatímco některá jihočeská města čeká výrazná personální změna, v Písku zůstane starostou Michal Čapek z ANO. Koalici uzavřel s uskupeními Naše Česko, Hlas Písku a Starostové a nezávislí. Společně mají 15 z 27 zastupitelů. Mezi hlavní priority patří rekonstrukce čistírny odpadních vod, dokončení plaveckého areálu a sportovní haly nebo revitalizace sídliště Milady Horákové.
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Stejnou cestou se vydal také Jindřichův Hradec, kde starostenskou funkci obhájil Michal Kozár (ANO). Novou koalici tvoří ANO, Naše Česko, Nezávislí Pro Hradec a ODS, které mají dohromady 15 z 27 křesel. Město bude mít dva místostarosty, tedy o jednoho méně než v předchozím období.
Nové vedení chce věnovat pozornost mimo jiné problémům se suchem a nedostatkem vody. Místostarosta Radim Staněk (Naše Česko) za jednu z priorit označil revitalizaci rybníku Vajgar včetně náplavky a odpočinkové zóny.
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Jihočeská okresní města tak vstupují do nového volebního období s různě silnými koalicemi i odlišnými politickými ambicemi. Zatímco někde voliči uvidí pokračování dosavadního vedení, jinde se po letech mění starostové i politické poměry. První měsíce ukážou, zda nově sestavené koalice dokážou své dohody proměnit v konkrétní výsledky.