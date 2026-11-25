V Dauhá to trvalo necelá dvě kola. Navajo Stirling, 29letý novozélandský bojovník polotěžké váhy (do 93 kg) s bilancí 12-0-0, poslal pravou rukou k zemi Jiřího Procházku a postavil se do pozice, ze které se obvykle chodí rovnou na titul. Jenže když se ho novináři ptali na pás, mluvil o mostě, který přejde někdy jindy. Šampionem divize je totiž Carlos Ulberg, novozélandský držitel titulu a Stirlingův kolega z aucklandské stáje City Kickboxing, který mu pomáhal s přípravou na Procházku. Co o Stirlingově pozici říká Daniel Cormier a co o ní říká oficiální žebříček UFC, není totéž; redakce MMAmag proto prošla výsledky, přepisy i žebříček.
Dva bývalí šampioni za sebou a pořád žádná věta o titulu
Hlavní zápas turnaje UFC Fight Night: Prochazka proti Stirlingovi se odehrál 21. listopadu 2026 v Dauhá. Z oficiálních výsledků, které UFC zveřejnilo týž den a do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Stirling vyhrál knockoutem ve 2. kole v čase 4:58.
Byl to jeho druhý bývalý šampion UFC v řadě. Jana Błachowicze, exdržitele pásu polotěžké váhy, zastavil 1. srpna 2026 technickým knockoutem v 1. kole v čase 2:56. Procházka, 34letý český bojovník polotěžké váhy, byl šampionem UFC v roce 2022.
Pro českého fanouška je na tom nejbolestivější symetrie. Procházka v roce 2026 prohrál dvakrát a pokaždé s mužem z City Kickboxing: 11. dubna 2026 na UFC 327 s Ulbergem o uvolněný pás knockoutem v 1. kole v čase 3:45, v listopadu se Stirlingem. Titul byl tehdy volný proto, že ho opustil Alex Pereira kvůli přesunu do těžké váhy. Jenže muž, který pás drží, potkává Stirlinga v jedné tělocvičně. A právě do toho se vložil Cormier.
Cormier zná ten problém zevnitř. A má pro Stirlinga špatnou zprávu
Daniel Cormier, bývalý šampion UFC v polotěžké i těžké váze, téma otevřel v pořadu The Daniel Cormier Show, jehož epizodu iHeart zveřejnil 23. listopadu 2026. V přepisu té epizody, do kterého redakce MMAmag nahlédla, zaznělo: „Myslím, že tenhle kluk je teď hlavní vyzyvatel“. Cormier k tomu srovnával Stirlingovy výhry s výsledky ostatních jmen v divizi.
Pak přišla ta nepříjemná část. „Nikdo nejde před Pereiru,“ řekl Cormier v pasáži o scénáři, kdy by se Pereira po neúspěchu v těžké váze vrátil o kategorii níž. Jinými slovy: Stirlingovo místo ve frontě není betonové.
Cormier sám v epizodě připomněl, že tohle dilema zažil. V roce 2013 přišel do UFC do těžké váhy, kde byl šampionem jeho týmový kolega Cain Velasquez, a raději sestoupil o patro níž. Tentokrát ale radí opak a titulový zápas Stirlingovi doporučuje.
Druhá strana mluvila den předtím. V přepisu serveru MMA Fighting z pozápasového vystoupení 22. listopadu 2026 zaznělo Stirlingovo „Ten most přejdeme, až k němu dojdeme“. Dodal, že je to tlak na něj i na tým, že to musí probrat s trenéry a že Ulberg mu s přípravou pomáhal a přál si, aby Procházku knokautoval. Cormier tedy mluví o Stirlingovi jako o jedničce. Oficiální tabulka UFC ho tam nemá.
Žebříček UFC má jiného vyzyvatele než bývalý šampion
V aktuálním výpisu oficiálního žebříčku UFC, který redakce MMAmag prošla 25. listopadu 2026, je na vrcholu polotěžké váhy šampion Ulberg, jedničkou mezi vyzyvateli Magomed Ankalajev a Stirling až druhý. Označení hlavní vyzyvatel je tedy Cormierův názor, ne úřední stav.
Tři jména, která Cormier sám označil za tvrdou konkurenci, stojí v téže tabulce takto:
- Magomed Ankalajev – oficiální jednička polotěžké váhy k 25. listopadu 2026
- Dominick Reyes – šesté místo
- Paulo Costa – sedmé místo
A Pereira? V polotěžké váze je veden na čtvrtém místě, i když 12. prosince 2026 nastupuje v Las Vegas proti Sergeji Pavlovičovi v těžké váze na turnaji UFC 335. Jeden večer v prosinci tak může s pořadím pohnout víc než Stirlingova série. Důvod, proč se zatím nic nerozhoduje, je ale úplně jinde.
Proč se o tom hned tak nerozhodne
ANALÝZA Ulberg je mimo hru. UFC v dubnu 2026 informovalo, že 16. dubna podstoupil v Las Vegas operaci kolena a začal rehabilitovat v tréninkovém centru organizace. CBS Sports 17. dubna 2026 uvedl, že šlo o přetržený vaz v koleni a že sám Ulberg oznámil operaci na Instagramu.
V kalendáři turnajů ani na Ulbergově oficiálním profilu redakce MMAmag k 25. listopadu 2026 nenašla oznámenou obhajobu, soupeře ani datum návratu. UFC tedy nemá důvod spěchat. Jenže právě ten čas je pro Stirlinga nejdražší zboží, které má.
Nerozhoduje se mezi pásem a kamarádem. Rozhoduje se mezi pásem teď a pásem možná. Dveře zůstávají otevřené, jen se v nich mezitím může postavit někdo úplně jiný než parťák ze šatny.
ZDROJE: UFC – UFC Qatar Results | Prochazka vs Stirling (21. 11. 2026); UFC – stránka turnaje UFC Fight Night: Prochazka vs Stirling; UFC – profily Navajo Stirling, Jiří Procházka, Carlos Ulberg, Jan Błachowicz; Sherdog – profil Navajo Stirling; UFC Rankings (výpis k 25. 11. 2026); iHeart – The Daniel Cormier Show (23. 11. 2026); MMA Fighting (22. 11. 2026); UFC – Procházka vs Ulberg, UFC 327 (28. 2. a 12. 4. 2026); UFC – Carlos Ulberg On The Road To Recovery (duben 2026); UFC – UFC 335; AP (12. 4. 2026); CBS Sports (17. 4. 2026).
METODIKA: Redakce MMAmag pracovala s oficiálními výsledky a stránkou turnaje UFC Fight Night: Prochazka proti Stirlingovi, s profily bojovníků na webu UFC a na Sherdogu, s výpisem oficiálního žebříčku UFC ke dni 25. listopadu 2026 a s přepisem epizody The Daniel Cormier Show z 23. listopadu 2026; všechny citace Cormiera i Stirlinga jsou překladem redakce z angličtiny. Údaj o dvou po sobě jdoucích výhrách nad bývalými šampiony UFC polotěžké váhy vznikl ze čtyř vstupů uvedených v textu: status Jana Błachowicze jako bývalého šampiona, výhra nad ním 1. srpna 2026, status Jiřího Procházky jako šampiona z roku 2022 a výhra nad ním 21. listopadu 2026; počítali se výhradně bývalí šampioni UFC v polotěžké váze, nikoli šampioni jiných organizací nebo jiných vah. Samostatný primární záznam Stirlingova pozápasového vystoupení se nepodařilo otevřít, citace je proto doložena přepisem serveru MMA Fighting z 22. listopadu 2026; přímé otevření některých stránek UFC včetně žebříčku skončilo chybou 403 a byl použit jejich indexovaný obsah. Informace o Ulbergově zdravotním stavu vycházejí jen z toho, co zveřejnila organizace a bojovník, doplněno o jediné zjištění serveru CBS Sports. Článek nezahrnuje výdělky ani kompletní mapu divize a otevřená zůstává otázka termínu Ulbergova návratu a jeho vlastního postoje k zápasu se Stirlingem, k němuž se veřejně nevyjádřil.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka