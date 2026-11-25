Thunderball, FOTO: United Artists Corporation / distr. FTV Prima Thunderball, FOTO: United Artists Corporation / distr. FTV Prima Thunderball, FOTO: United Artists Corporation / distr. FTV Prima Thunderball, FOTO: United Artists Corporation / distr. FTV Prima Thunderball, FOTO: United Artists Corporation / distr. FTV Prima Thunderball, FOTO: United Artists Corporation / distr. FTV Prima Thunderball, FOTO: United Artists Corporation / distr. FTV Prima Thunderball, FOTO: United Artists Corporation / distr. FTV Prima
Čtvrtá bondovka Thunderball z roku 1965 se natáčela mezi živými žraloky a jednoho z padouchů v ní hrál pražský rodák Jiří Pravda. Snímek spolkl přes dva miliony liber, skoro dvakrát víc než Goldfinger, a přilákal kolem 140 milionů diváků. A Bondovy hodinky, které se při natáčení ztratily, se po letech našly na bleším trhu za pár liber. Žraloci za nízkou stěnou
Čtvrtina děje se odehrává pod vodou. Když Connerymu řekli, že bude v bazénu se skutečnými žraloky, odpověděl:
„To zatraceně ani náhodou!“ (v originále „Not bloody likely!“). Výtvarník Ken Adam postavil v nádrži stěnu z plexiskla, ta ale neměla ani metr výšky a nebyla upevněná. Jeden žralok ji překonal a Connery prchal pár vteřin před útokem. „V životě nevylezl z bazénu rychleji. Doslova chodil po vodě,“ popsal Adam.
Režisér Terence Young potvrdil, že vyděšené výrazy ve filmu nejsou hrané. Kaskadér Bill Cumming dostal za skok mezi žraloky prémii 450 dolarů a bazén, do kterého padouch hází neposlušné podřízené, se stal předobrazem žraloků s lasery v
. Connery si navíc poprvé sám natočil úvodní záběr pistole, kde za něj dříve střílel Bob Simmons. Austinu Powersovi Pražák mezi padouchy
Jaderného fyzika Kutzeho, který organizaci SPECTRE hlídá ukradené bomby a nakonec osvobodí Dominu, hrál rodák z Prahy Jiří Pravda (1916 – 1985), v Anglii vystupující jako George Pravda. Doma byl nejznámější jako milenec Emil Koks v Radokově a Sádkově komedii Parohy z roku 1947. Po válce s manželkou, herečkou Hanou Pravdovou, odešli z Československa a v roce 1956 se natrvalo usadili v Londýně. Zemřel tam v roce 1985 a domů se už nikdy nepodíval.
Na poradě u M sedí všichni agenti 00 najednou. Na třetí židli zleva je podle komentáře na DVD žena, agentka 003, a další žena se dvěma nulami se objevila až v bondovce Není čas zemřít (2021). Původní scénář místo SPECTRE počítal se sicilskou mafií, proto většinu záporáků kolem Larga hráli Italové.
Skutečná technika ze skladů CIA
Tryskový batoh z úvodu patřil do vývoje americké armády, letěl kolem jednadvaceti vteřin a řídil ho inženýr Bill Suitor. Kvůli němu měl helmu i Connery, protože Suitor ji odmítl sundat. Když studio United Artists nechalo pilota k propagaci premiéry v prosinci 1965 přeletět nad kinem Paramount Theater na Broadwayi bez povolení, policie několik lidí zatkla.
Skutečný byl i závěrečný systém Skyhook, který Bonda vytáhl na laně k letounu krycí společnosti CIA. Kapesní dýchací přístroj byl naopak jen rekvizitou, u níž herci zadržovali dech. Pro Larga vznikla za půl milionu dolarů dvoudílná jachta Disco Volante dlouhá téměř padesát metrů.
„Bylo to experimentální, protože oba trupy musely fungovat samostatně,“ přiblížil stavbu Adam. Její výbuch vymlátil okna až v Nassau a John Stears získal v roce 1966 jediného Oscara za vizuální efekty v dějinách série. Příčesek na pláži, hodinky z blešího trhu
Napětí na Bahamách odlehčil sám Connery, který v sérii nosil příčesek. Po natáčecím dni před stovkami diváků na pláži zavolal na maskéra a paruku po něm hodil. Martine Beswick v roli Pauly na to vzpomínala se smíchem.
„Příčesek přeletěl jako frisbee, a když ho maskér chytil, Sean řekl něco jako: ‚A dost, já končím.‘ Všichni se složili smíchy,“ popsala.
Roli Dominy získala bývalá Miss Francie Claudine Auger před sto padesáti soupeřkami, když Raquel Welch zvolila sci-fi Fantastická cesta. Pro silný přízvuk ji nadabovala Nikki Van der Zyl a Adolfo Celi jako Largo dostal hlas Roberta Riettyho.
Molly Peters jako sestřička Patricia byla první Bond girl, která se na plátně svlékala. Výborná plavkyně Auger točila všechny podvodní scény sama a při milostné scéně na dně přišla o vršek bikin. Producent Albert R. Broccoli přitom zakázal záběr, kde měly bikiny vyplavat zpoza skály, prý byl moc lascivní.
Producenti zasáhli i do hudby, odmítli píseň Johnnyho Cashe a sáhli po Tomu Jonesovi. Ten se autora písně zeptal, co znamená verš „strikes like thunderball“, a autor přiznal, že neví. Jones pak po devítivteřinovém závěrečném tónu málem omdlel. Ve filmu zůstal i záběr psa, který při průvodu Junkanoo vykonal na ulici potřebu, takže v obraze nezmizeli ani místní v kloboucích 007. Tečku udělaly až upravené hodinky Breitling Top Time z roku 1962, které při natáčení zmizely. V roce 2013 je kupec objevil na britském bleším trhu za 25 liber a síň Christie’s je v červnu 2013 vydražila za 103 875 liber.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb, imdb, filmovyprehled).