Šalamounovy řezy se u nás doma drží už roky. Poprvé jsem je pekla ve chvíli, kdy se v kuchyni hromadila jablka ze zahrady a další závin už nikdo nechtěl ani vidět. Recept mi tehdy přinesla kamarádka, spíš jen tak mezi řečí, s tím, že je to „nejrychlejší buchta, kterou se vyplatí mít v záloze“. Brala jsem to s rezervou. Jenže po prvním plechu bylo jasno. Jablka udrží těsto měkké a vláčné, rumová kakaová poleva mu dodá výraznější chuť a kokos navrchu tomu dá přesně ten obyčejný domácí půvab, kvůli kterému se člověk pro další kousek vrátí.
Na těchto řezech je příjemné hlavně to, že si
na nic nehrají. Nešlehá se , nestaví se patra, neřeší se, jestli se něco sesune nebo popraská. krém Udělá se jedno těsto, nalije na plech a nakonec přijde poleva. Hotovo. Přitom na stole nevypadají vůbec ledabyle: tmavý korpus, hladká lesklá vrstva a světlý kokos, který to celé pěkně vytáhne.
Můj tip zní: Jablka po nastrouhání opravdu pořádně vymačkejte v dlaních. Strouhají se nahrubo a šťávy pustí víc, než to na první pohled vypadá. Když ji necháte v těstě všechnu, bude korpus zbytečně mokrý a uprostřed se může péct pomaleji. Vymačkaná jablka udělají přesně to, co mají: těsto zvláční, ale nerozředí. Recept na kokosové šalamounovy řezy s jablky a rumovou kakaovou polevou
Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny Ingredience k přípravě
Těsto: 2 vejce 250 g krupicového cukru 100 g oleje (slunečnicový nebo řepkový) 250 ml mléka 2 lžíce rumu 350 g strouhaných jablek (strouhejte na hrubším struhadle) 350 g polohrubé mouky 1,5 pytlíku kypřícího prášku do pečiva 2 lžíce kakaa
Kakaová poleva: 100 g moučkového cukru 50 až 100 g másla 2 lžíce kakaa 2 lžíce rumu 2 až 4 lžíce mléka nebo horké vody
Dokončení: hrst strouhaného kokosu (nebo podle chuti, použít se dá také nasekaná čokoláda, mák či drcené ořechy) Postup přípravy retro šalamounových řezů s kakaovou polevou
1.
Předehřejte troubu na 160 stupňů s funkcí horkovzduch. Velký plech přes celou troubu vyložte pečicím papírem, případně ho lehce vymažte tukem a vysypte moukou. Udělejte to hned na začátku. Jakmile je těsto hotové, nemělo by dlouho stát.
2.
Vejce a cukr vyšlehejte ručním mixérem do světlé pěny. Zabere to asi 3 až 5 minut. Tady se nevyplatí spěchat, protože právě tahle pěna pomůže tomu, aby korpus nebyl těžký a hutný.
3. Do našlehaného základu postupně vmíchejte
olej, potom mléko a rum. Mixér pak klidně odložte. Dál už stačí vařečka nebo stěrka, protože příliš prudké míchání by zbytečně srazilo vzduch, který jste do vajec dostali.
4. Přidejte
strouhaná jablka. Předem je vymačkejte v dlaních, aby z nich odešla přebytečná šťáva. Do tekuté směsi je zapracujte krátce, jen aby se rovnoměrně rozptýlila.
5. V jiné míse promíchejte
mouku, kypřící prášek a kakao. Suchou směs prosejte přes sítko rovnou k mokrým surovinám a opatrně zamíchejte. Stačí do spojení. Když se těsto míchá dlouho, ztratí lehkost.
6. Těsto nalijte na připravený plech a stěrkou ho roztáhněte až do rohů. Vrstva bude spíš nižší, není to chyba. V troubě ještě vyběhne.
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7. Pečte v předehřáté troubě na
160 stupňů (horkovzduch) přibližně 30 minut. Zkuste špejli zapíchnutou doprostřed plechu; měla by vyjít suchá. Pokud se na ni pořád lepí mokré těsto, dejte řezům ještě 5 minut a znovu zkontrolujte.
8. Upečený plech vytáhněte z trouby a nechte
úplně vychladnout, nejméně 30 až 45 minut. Poleva na teplém korpusu se začne vsakovat a místo hladké vrstvy zůstane spíš tmavý flek v těstě. To je škoda. Připravíme polevu
9. V malém kastrůlku na mírném ohni rozehřejte
máslo s mlékem, případně s horkou vodou. Stačí jen do rozpuštění, nevařit. Kastrůlek odstavte a vmíchejte moučkový cukr, kakao a rum. Poleva má připomínat hustší čokoládu: teče, ale ne rychle. Když je moc pevná, přidejte lžíci mléka. Příliš řídká se zase vpije do korpusu a ztratí lesk.
10. Polevu nalijte na vychladlý korpus a stěrkou ji rychle rozetřete do rovnoměrné vrstvy. Hned potom, dokud je ještě tekutá,
posypte kokosem. Na ztuhlé polevě už kokos špatně drží a při krájení odpadává. Foto: Cooky.cz, Šalamounovy řezy
11. Nechte polevu
ztuhnout přibližně 20 minut při pokojové teplotě. Potom řezy nakrájejte ostrým nožem na obdélníky. Podávat se dají samotné, ale zakysaná smetana k nim sedí výborně, hlavně kvůli lehce kyselé chuti proti sladké polevě. Tipy redakce: Jablka a jejich odrůda: Do tohoto receptu se hodí hlavně moučnější jablka, například Zlatý delicious nebo Jonagold. V těstě se snadno rozpadnou a přidají mu přirozenou sladkost. Kyselejší Granny Smith použít můžete také, jen počítejte s méně sladkým výsledkem; podle chuti se pak nabízí přidat lžíci cukru navíc. Rum v těstě i v polevě: Rum tu není pouze kvůli vůni. V polevě pomáhá tomu, aby po ztuhnutí zůstala lesklá a nevytvořila suchou matnou krustu. Pokud pečete pro děti, rum v polevě vynechejte a nahraďte ho lžičkou vanilkového extraktu. Konzistence polevy podle oka: Máslo je u polevy uvedené v rozmezí 50 až 100 g záměrně. Každý má rád trochu jinou vrstvu. S menším množstvím bude poleva pevnější a spíš matná, s větším bude měkčí a lesklejší. Prakticky se osvědčuje začít kolem 70 g a pak doladit podle toho, jak poleva vypadá. Alternativy místo kokosu: Apetit Online připomíná, že kokos není jediná možnost. Pokud chcete výraznější čokoládovou chuť, posypte čerstvou polevu nasekanou hořkou čokoládou. Dobře funguje i kokos promíchaný s trochou mleté skořice, protože jablka v těstě si se skořicí rozumějí přirozeně.
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Zdroj: autorský text cooky.cz