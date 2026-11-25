Ministerstvo spravedlnosti představilo podrobnější podobu připravované reformy soudní mapy. Celkem počítá se zrušením 27 z dosavadních 86 okresních soudů jako samostatných organizačních jednotek. Většina dotčených měst by však neměla o soudní pracoviště přijít úplně. Zůstat mají pobočky, které budou zajišťovat vybrané soudní agendy.
V Plzeňském kraji se první změny plánují od 1. ledna 2028. Dosavadní okresní soudy Plzeň-sever, Plzeň-jih a Rokycany mají vytvořit nový Okresní soud Plzeň-venkov. Rokycanský soud by měl nadále fungovat jako pobočka, takže jeho organizační zrušení nemusí automaticky znamenat, že obyvatelé budou muset kvůli každému soudnímu řízení cestovat do Plzně.
Domažlice mají přejít pod Klatovy
Druhá, rozsáhlejší etapa reformy je naplánována od ledna 2029. V Plzeňském kraji má zasáhnout především Domažlice, jejichž okresní soud se podle návrhu sloučí s Okresním soudem v Klatovech. Domažlické pracoviště má zůstat zachováno jako pobočka.
Pro obyvatele bude důležité především to, jaké záležitosti budou jednotlivá pracoviště po reorganizaci vyřizovat. Ministerstvo chce v zachovaných pobočkách ponechat zejména základní soudní agendy, například opatrovnická řízení týkající se péče o děti nebo svéprávnosti. Přesné rozdělení dalších případů bude záviset na konečné podobě reformy a organizaci jednotlivých soudů.
Změny se dotknou také Prahy, Brna a jižních Čech
První etapa se kromě západních Čech zaměří na další velká města. V hlavním městě mají spojením Obvodních soudů pro Prahu 1 a Prahu 7 vzniknout nové společné soudní struktury. Obě instituce už nyní sídlí v jedné budově na Ovocném trhu, takže jejich sloučení samo o sobě nebude znamenat stěhování na jinou adresu.
V Brně se mají spojit soudy Brno-město a Brno-venkov do Městského soudu v Brně. Jihočeská část reformy počítá se začleněním okresních soudů v Prachaticích a Českém Krumlově pod Okresní soud v Českých Budějovicích. Český Krumlov si má pobočku ponechat, zatímco v Prachaticích se s jejím zachováním po dokončení reorganizace nepočítá.
Od roku 2029 by o samostatné okresní soudy měla přijít také další města, například Beroun, Kutná Hora, Jindřichův Hradec, Chrudim, Semily, Jablonec nad Nisou, Louny nebo Jeseník. V těchto lokalitách však ministerstvo plánuje ponechat pobočky. Naproti tomu ve Strakonicích a Pelhřimově se podle současného návrhu se zachováním soudního pracoviště nepočítá.
Ministerstvo očekává rychlejší rozhodování i úspory
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc reformu zdůvodňuje potřebou modernizovat soudní soustavu, jejíž územní uspořádání vychází z minulého století. Spojení menších soudů má umožnit lepší rozdělení práce a větší specializaci soudců. Ministerstvo upozorňuje například na situace, kdy soudci na menších pracovištích musejí zastupovat kolegy i v agendách, kterým se běžně nevěnují.
Resort současně očekává roční úspory přesahující 100 milionů korun. První etapa má posloužit také k ověření technického propojení soudních databází a informačních systémů, které bude pro rozsáhlejší reorganizaci nezbytné.
Přestože ministerstvo již představilo konkrétní plán, nejde zatím o schválené změny. Reforma vyžaduje legislativní projednání a její výsledná podoba se ještě může změnit. Lidé, kteří mají u některého z dotčených soudů rozjednaný případ, se proto zatím řídí dosavadními pravidly, doručenými předvoláními a pokyny příslušného soudu.
Zdroje Ministerstvo spravedlnosti, Česká justice, Novinky.cz