V pátek 6. září 1996 se na autobusovém nádraží v Hustopečích na Břeclavsku snažil nastoupit do posledního spoje do nedalekých Bořetic šestnáctiletý Přemysl Pazderka. Řidič ho ale nevzal, protože mu chyběla část peněz na jízdenku, a stal se posledním člověkem, který ho viděl. Ještě předtím přitom opilého chlapce vyvedla z hustopečského obchodního domu městská policie, aniž by zavolala rodičům. Letos v září uplynulo od jeho zmizení třicet let a případ zůstává nevyřešený.
Cesta do Hustopečí bez návratu
Kolem osmé hodiny ranní odešel Přemysl Pazderka z domova v Bořeticích s kamarádem do nedalekých Hustopečí u Brna. Podle matky Stanislavy nebyl perfektní dítě, ale normální a bezproblémový kluk, který byl vždy velmi upravený, dbal o sebe a s rodinou měl dobrý vztah. Matka ale později zjistila, že se syn s kamarádem opil a dostal od něj i drogy.
Během dne se potloukal po hustopečském obchodním domě v takovém stavu, že místní známou tvář sotva poznávali. Strážníci městské policie ho z prodejny vyvedli ven, rodičům ale nezavolali. „Měla jsem chuť je zažalovat. Vidí opilé dítě a nezavolají rodiče?“ řekla v roce 2016 pro TN.cz Pazderková.
Opilého ho v ulicích zahlédla také žena z cukrárny. Snažila se rodině dovolat a upozornit ji, nikdo ale v tu chvíli ještě nebyl doma. Přemyslova cesta pak pokračovala na nádraží. Chtěl jet posledním autobusem v půl sedmé večer do Bořetic, chyběla mu ale část peněz na jízdenku, a tak ho řidič odmítl vzít. Právě tam veškeré ověřené stopy skončily.
Pátrání v regionu i v pražských klubech
Matka v útěk z domova nikdy nevěřila. „Byli jsme si opravdu blízcí. Mohl mi říct cokoliv. Věřím, že neměl důvod utíkat z domu,“ řekla. „A pokud by utekl, vzal by si doklady a hlavně peníze! Asi vše propil, takže neměl ani na tu jízdenku.“
Vyšetřování podle rodiny od začátku provázely chyby. V devadesátých letech se fotografie zmizelého dítěte nedostala do médií okamžitě. Rodině se podařilo zveřejnit pátrání až za několik týdnů a některé redakce o případu informovaly až po měsících. Největší problém ale Pazderková viděla v tom, že hustopečská policie pátrání podcenila a začala hledat svědky až po několika dnech. „Každý si nevzpomene, koho potkal o několik dní později,“ řekla. Pátrání se rozhýbalo teprve ve chvíli, kdy se do něj zapojila policie z Břeclavi.
Policisté vyslechli i kamaráda, se kterým Přemysl ten den vyrazil ven a od něhož měl podle matky dostat drogy. Policii ale nikdy nic neřekl a tvrdil, že si z toho večera na nic nevzpomíná. Rodina proto pátrala i na vlastní pěst a chytala se každé možné stopy. Když se ozval člověk, který tvrdil, že chlapce snad viděl v Praze, vyrazil otec s bratrem do hlavního města. Obcházeli kluby a ulice v naději, že na něj narazí, ale bez výsledku.
Kostra u Znojma patřila někomu jinému
Do pátrání se zapojil i jasnovidec, který tehdy spolupracoval s policií. Rodině údajně řekl, že Přemyslovo tělo leží u Znojma. Do terénu vyrazil psovod s jedním z nejlépe vycvičených psů v republice a v zimě prohledával okolí dva dny.
Akce přinesla nečekaný nález, rodině ale odpověď nedala. „Opravdu se podařilo najít kostru! Ale nebyla to kostra mého syna,“ řekla Pazderková. Policie jí nemohla sdělit, koho tehdy při pátrání objevili, matka přesto práci psovoda v zimních podmínkách ocenila.
Rodina dlouhou dobu žila v naději, že Přemysl někde žije, s přibývajícími lety tomu ale přestala věřit. Otec se začal domnívat, že jeho syna někdo rozebral na orgány. Matka se zase obávala, že ho kvůli jeho jemnému, až dívčímu obličeji někdo někam zavřel a zneužíval, nebo že ho někdo zabil a dobře zahladil stopy.
Po ztrátě syna se Stanislava Pazderková vrhla do práce v květinářství, kde pracovala dvanáct hodin denně i víc, až ji to vyčerpalo a musela vyhledat pomoc lékařů. Rodina o zmizení před lety promluvila v televizním pořadu Áčko a v roce 2016 se matka k případu vrátila znovu. „Vazba mezi mnou a Přemkem byla natolik silná, že už opravdu nevěřím, že někde žije a nedošel by za mnou,“ řekla tehdy. Šanci, že někdy dostane odpovědi na své otázky, označila za velmi malou.
Případ zaujal také hudebníka Daniela Kroba, který pro Přemysla složil píseň v rámci projektu Motýl věnovaného ztraceným českým dětem a mladým lidem.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (pomniky.estranky, tn.nova).