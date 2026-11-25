Představte si chlapa, který se živí tím, že stojí sám proti soupeři v zavřené kleci. A teď si ho představte na americkém chodníku, kde kolem sebe potřebuje ochranku, aby se k němu nikdo nedostal moc blízko. Podle vlastních slov to není strach z rány, ale z telefonu, který už natáčí a čeká na jedinou nervózní reakci. Israel Adesanya, 37letý bojovník střední váhy (do 84 kg) s bilancí 24-6-0, narozený v Nigérii a zápasící z novozélandského Aucklandu, to popsal sám a jeho vysvětlení zní jinak, než by čekal každý, kdo ho viděl zápasit. Starší záznamy přitom ukazují, že tuhle větu neříká poprvé.
Potřebuje ochranku. Jen ne před tím, co si myslíte
Je bývalým šampionem UFC, nejsilnější světové organizace MMA, ve střední váze. O ochrance mluvil ve vlastním podcastu Precision with Mighty and Izzy, který natáčí se spolumoderátorem Demetriousem Johnsonem.
V popisu epizody, kterou vydavatel zveřejnil 16. listopadu 2026 na Apple Podcasts, redakce MMAmag dohledala samostatný blok ve 40:34 o tom, proč Adesanya cestuje s ochrankou. Klíčová věta v českém překladu zní: „Ochranka je spíš kvůli nim než kvůli mně.“ Doslovné znění přinesly 23. listopadu 2026 servery MMA Sucka a Mundo Deportivo, veřejný přepis původního záznamu k dispozici není.
Ne každý, kdo přijde s nataženou rukou, chce podat ruku
„Ne každý ‚fanoušek‘ UFC, který za vámi přijde, je fanoušek,“ řekl podle citace MMA Sucka. A hned dodal, proč: „Hodně z nich dělá hlouposti, aby získali kliky.“ Rozlišení je jeho vlastní, celý tábor fanoušků v tom neutopil.
Podle týchž textů mluví o Spojených státech a o místech, kde se sejde hodně fanoušků UFC. Tam prý dopředu tuší, co přijde. Úkolem ochranky je obhlédnout terén dřív, než se někdo stihne přitlačit na dosah ruky. Stejný vzorec funguje všude, kde je dav a mobil, od hotelů před turnajem po vážení.
V přepisu pořadu JRE MMA Show #82 z 11. listopadu 2019 redakce MMAmag našla pasáž, kde Adesanya popisuje natáčení v newyorském Times Square: část kolemjdoucích se ptala, kdo to vlastně je, a fotku pak chtěla stejně. Skoro stejnou větu o ochrance přitom řekl už před čtyřmi lety.
Čtyři roky, tři mikrofony, pořád stejná věta
V profilu, který GQ publikoval 24. ledna 2023 po rozhovoru z října 2022 před turnajem UFC 281, zaznělo: „Moje ochranka není pro mou ochranu. Je pro ostatní lidi.“ O rok a půl později, 27. února 2024, v pořadu This Past Weekend #485 mluvil o sociální baterii a o lidech, kteří čekají u hotelu bojovníků s náručí věcí k podpisu.
Redakce MMAmag postavila vedle sebe tři jeho vystoupení z let 2022, 2024 a 2026. Rámec se nemění, mění se jen slovník.
|Datum a platforma
|Koho podle něj ochranka chrání
|Doklad
|říjen 2022, profil GQ (vyšel 24. 1. 2023)
|ostatní lidi, ne jeho
|pasáž o bodyguardovi
|27. 2. 2024, This Past Weekend #485
|jeho prostor po médiích a kontaktu s fanoušky
|přepis, 00:12:40–00:13:51
|16. 11. 2026, Precision with Mighty and Izzy
|„spíš je než mě“
|popis epizody, segment 40:34
Proč se hvězdě vyplatí neudělat vůbec nic
ANALÝZA V dokumentu UFC Promotional Guidelines, účinném od 1. ledna 2018, redakce MMAmag našla pasáž, podle níž zápasníci patří mezi výrazné ambasadory sportu a mají dodržovat vysoký standard chování. Tentýž text počítá u nevhodného jednání se srážkami z plateb, ztrátou nároku na zápasové bonusy, suspendací i ukončením spolupráce. Nic z toho nemíří na Adesanyu konkrétně. Je to jen cenovka visící nad každou zkratkou mimo klec.
Ekonomika je přitom pro obě strany jiná. Bojovník vydělává na zápase, protistrana s telefonem na konfliktu. Třísekundový klip má pro natáčejícího hodnotu, kterou pro zápasníka nikdy mít nebude. Ochranka je v téhle rovnici položka proti riziku, ne doplněk statusu.
Před zápasem se Šarabutdinem Magomedovem, který UFC ohlásila na 5. prosince 2026 do Rijádu, je nejlevnější obranou nebýt vůbec v záběru. Ochranka tu nedrží dál pěsti. Drží dál kamery.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková