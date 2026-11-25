Pohřeb, ve kterém rozhodují drobnosti
Při pohledu na velkou skytskou mohylu v jihosibiřské Tuvě by člověk očekával především zbraně, koňské postroje a bohaté ozdoby. Právě takové předměty bývají nejviditelnější připomínkou společenského postavení dávných obyvatel euroasijských stepí. Tentokrát ale důležitou roli sehrály mnohem méně okázalé nálezy: semena rostlin a lidské vlasy.
Mezinárodní tým zveřejnil v listopadu 2026 v časopise Science výzkum pohřebiště z počátku osmého století před naším letopočtem. V hrobovém kontextu našel přes 1 400 konopných semen. Na pramenech lidských vlasů pak zaznamenal chemické signály odpovídající především kanabinolu, látce vznikající mimo jiné přeměnou THC. Společně jde podle autorů o nejstarší přímo datovaný soubor důkazů spojovaný s užíváním konopí kvůli jeho psychoaktivním účinkům.
Co umí odhalit jediný vlas
Vlas si během růstu může uchovávat informace o látkách, kterým byl organismus vystaven. Analytické přístroje pak dokážou ve velmi malém vzorku vyhledávat molekulární stopy podle jejich hmotnosti a dalších vlastností. V archeologii ovšem stojí před výzkumníky ještě jeden úkol: rozpoznat, zda signál vznikl za života člověka, při pohřbu nebo během tisíciletí v půdě.
Právě proto musí být interpretace zdrženlivá. Přítomnost semen sama o sobě nedokazuje intoxikaci. Konopí se po staletí využívalo také jako zdroj vláken, oleje a dalších surovin. Chemické nálezy ve vlasech podporují možnost vystavení psychoaktivním látkám, ale neurčují přesnou dávku ani způsob, jakým se dostaly do těla. Přímý obraz kouření při konkrétním obřadu z těchto výsledků nevzniká.
Rituál, který mohl mít více významů
Skytové patřili ke společnostem, jejichž prestiž, válčení i každodennost byly úzce spojené s koňmi a rozsáhlými stepními trasami. Bohaté pohřby často ukazují nejen vztah k zemřelému, ale také moc a majetek živých, kteří se obřadu účastnili. Rostlinné látky mohly v takovém prostředí plnit náboženskou, společenskou či jinou rituální funkci. Konkrétní význam této hrobky však badatelé nemohou s jistotou přečíst.
Výzkum má ještě jednu rovinu. Dobře zachovaný rostlinný materiál nabízí možnost studovat dávnou DNA konopí a sledovat jeho rozšíření i historii domestikace. Starověký pohřeb se tak stává archivem nejen lidských zvyků, ale také proměn rostliny, kterou lidé dokázali využívat mnoha odlišnými způsoby.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Science – Direct evidence for psychoactive cannabis use 2800 years ago [2], University of Bern – Cannabis was used as an intoxicant as early as 2,800 years ago [3]