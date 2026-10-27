Mysleli jste, že vaše e-maily jsou před reklamou chráněné? Google udělal změnu

Google dlouhá léta ujišťoval uživatele, že obsah jejich e-mailů, dokumentů a fotografií nevyužívá k personalizaci reklam. Jenže od 16. října 2026 platí upravené zásady ochrany soukromí, které obsahují důležitou výjimku. Informace z Gmailu, Disku Google nebo Fotek Google mohou nově ovlivnit zobrazovanou reklamu, pokud je uživatel zpřístupní dalším službám společnosti.
Na změnu upozornil technologický server Android Authority. Podrobněji ji následně rozebral redaktor Ryan Whitwam z Ars Technica. Původní jednoznačné ujištění, že Google nezobrazuje personalizované reklamy na základě obsahu těchto služeb, nyní doplňuje podmínka týkající se dobrovolného sdílení dat.
Umělá inteligence otevírá reklamě nové možnosti
Za změnou stojí především funkce Personal Intelligence, kterou Google představil začátkem roku 2026. Umožňuje propojit osobní informace s asistentem Gemini nebo režimem AI Mode ve vyhledávači.
Umělá inteligence tak může například vyhledat rezervaci hotelu v Gmailu a doporučit restaurace v okolí. Podle nových pravidel ovšem mohou informace zpřístupněné vyhledávání posloužit také k personalizaci obsahu včetně reklam.
Google přesto odmítá, že by automaticky procházel e-mailové schránky kvůli reklamě. Ve vyjádření pro Ars Technica zdůraznil, že reklamy nejsou založené přímo na obsahu Gmailu či knihovny fotografií. Citlivé osobní údaje údajně nadále k jejich cílení nepoužívá a inzerentům soukromý obsah nepředává.
Češi mají zatím výjimku. Nastavení se ale vyplatí hlídat
Pro české uživatele je podstatné, že Personal Intelligence zatím podle oficiální nápovědy Googlu není dostupná v Evropském hospodářském prostoru. Nová pravidla tedy neznamenají, že Google nyní automaticky využívá e-maily českých uživatelů k cílení reklamy.
V zemích, kde již funkce funguje, lze propojení vypnout v nastavení Gemini nebo v účtu Google v sekci Data a ochrana soukromí, kde se spravují personalizovaná doporučení a připojené aplikace.
Zůstává však jeden háček. Odpojení aplikací nemusí automaticky odstranit informace, které si vyhledávač dříve uložil do historie svých služeb.
Google tak ponechává rozhodnutí o propojení aplikací na uživateli, ale zároveň odstranil dosavadní bezvýhradnou ochranu jejich obsahu před obtěžující reklamou. A právě to by mělo představovat tu nejpodstatnější změnu.