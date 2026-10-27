V Česku otevřel nový monumentální řetězec. Cenami porazí Pepco i Action, Češi se smějí jeho názvu

Hrst drobných za plnou tašku věcí
Zákazníci, kteří prošli novou prodejnou, mluví nadšeně hlavně o cenovkách. Sprchová sada tu vyjde na 113 korun, kuchyňská utěrka na 25 korun a dětská kuchyňská sada 4 v 1 na hraní přijde na 529 korun.
Prodejna zabírá v prvním patře obchodního centra 833 metrů čtverečních a nabízí přes deset tisíc výrobků v deseti kategoriích. Najdete tu vybavení domácnosti, elektro, železářství, papírnictví, sportovní potřeby i hračky. Řetězec to při otevření shrnul sloganem „To vše za skvělé ceny“ a jeho celosvětové heslo zní „Získej více za méně“.
První den navíc nešetřil dárky. Každý zákazník dostal k nákupu tašku zdarma, prvních 200 lidí získalo padesátikorunovou poukázku a dalších 50, kteří obchod ohodnotili na Googlu, dostalo voucher ve stejné výši.
Kdo za novinkou stojí
Řetězec se jmenuje MR. DIY, vznikl v roce 2005 v Malajsii a dnes provozuje víc než šest tisíc poboček po celém světě. Česko je pro něj novým územím a Ostravu si vybral kvůli poloze, silnému maloobchodu i významu Moravskoslezského kraje.
Otevření naší první české prodejny v Ostravě je pro MR. DIY důležitým milníkem. Ostravu nevnímáme pouze jako místo první prodejny, ale jako výchozí bod pro další růst. Naší ambicí je postupně rozšiřovat působení v Moravskoslezském kraji,
uvedl pro TN.cz manažer pro expanzi a rozvoj obchodu Leoš Kocman.
V první fázi chce společnost otevřít 20 poboček v Praze a dalších velkých městech. Dlouhodobým cílem je síť přesahující 100 obchodů. Vedení přitom dříve naznačilo, že by český trh unesl až 200 prodejen. Nabídka se má rovněž rozrůst z původních deseti tisíc položek až na dvacet tisíc.
Češi mají problém název správně přečíst
První reakce Čechů na sociálních sítích na sebe nenechaly dlouho čekat.
"Za mě super ceny fajn a za mě i velký výběr pomůcek a hraček pro zvířata," píše nadšeně uživatelka Facebooku Mariana.
Pod reklamními poutáky řetězce se však také objevují otázky typu: "Můžu se zeptat, jak se to čte?"
V angličtině zkratka MR. DIY doslova znamená Pan Udělej si sám (Mister Do It Yourself), což zejména starší generace v Česku, která se anglicky ve škole neučila, nemusí vědět. Výslovnost "mistr dý áj uáj" je navíc pro Čechy poněkud krkolomná. Na Facebooku se objevili vtipálci, kteří v názvu vidí spíš jedno neslušné české sloveso, což přirozeně vyvolalo salvu smějících se smajlíků.
Ať už budete řetězec přezdívat jakkoli, již nyní je jasné, že jde o dalšího silného konkurenta v segmentu levného zboží pro domácnost i dílnu v tuzemsku. Otázkou zůstává, zda nováček dokáže udržet nízké ceny dlouhodobě. Půjdete se tam podívat i vy?
Zdroje článku: tn.nova.cz, podnikatel.cz, facebook.com, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková