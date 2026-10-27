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V Česku otevřel nový monumentální řetězec. Cenami porazí Pepco i Action, Češi se smějí jeho názvu

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Dennívýzva
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Fronty u vchodu, tašky zdarma a poukázky v hodnotě desítek korun. Takto na českém trhu odstartoval nový hráč, který se nechce spokojit s rolí outsidera. V ostravském obchodním centru Forum Nová Karolina se rozběhl příběh, jenž může zamíchat kartami levných obchodů se zbožím pro domácnost.
V Česku otevřel nový monumentální řetězec. Cenami porazí Pepco i Action, Češi se smějí jeho názvu

V Česku otevřel nový monumentální řetězec. Cenami porazí Pepco i Action, Češi se smějí jeho názvu

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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