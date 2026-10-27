Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kdo oživí bývalou Muzejku? Brno nabízí prostory v historickém paláci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bývalá kavárna Muzejka v centru Brna je k pronájmu. Město za téměř 560 metrů čtverečních v historickém paláci požaduje nejméně 119 tisíc korun měsíčně. Zájemci musí předložit plán budoucího využití i rozpočet potřebných úprav.
Kdo oživí bývalou Muzejku? Brno nabízí prostory v historickém paláci

Kdo oživí bývalou Muzejku? Brno nabízí prostory v historickém paláci

Zdroj: Město Brno
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 08:30

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Autobusy uvázly v kolonách, jízdní řády se mění. Linky 501 a 502 skončí na Ořechovské
Autobusy uvázly v kolonách, jízdní řády se mění. Linky 501 a 502 skončí na Ořechovské
Brno si převzalo arénu za sedm miliard, čekají ji zkoušky a revize
Brno si převzalo arénu za sedm miliard, čekají ji zkoušky a revize

Město převzalo od zhotovitele stavbu multifunkční arény na brněnském výstavišti. Na místě pokračují práce...

Zásah u hlavního nádraží v Brně. Podezřelý předmět pyrotechnik rozebral
Zásah u hlavního nádraží v Brně. Podezřelý předmět pyrotechnik rozebral

Podezřelý předmět před hlavním nádražím v Brně prozkoumal pyrotechnik. Zjistil, že není nebezpečný, a na...

Poslal intimní fotky a pak přišlo vydírání. Policie řešila dva případy z jižní Moravy
Poslal intimní fotky a pak přišlo vydírání. Policie řešila dva případy z jižní Moravy

Intimní fotografie se staly nástrojem vydírání ve dvou případech, kterými se o víkendu zabývali...

Brněnská zoo kvůli nevhodnému zázemí zavírá záchrannou stanici, chybí i peníze
Brněnská zoo kvůli nevhodnému zázemí zavírá záchrannou stanici, chybí i peníze

Záchranná stanice pro volně žijící živočichy v Jinačovicích po více než deseti letech skončí. Brněnská...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.