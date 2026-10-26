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Mohou existovat černé díry těžší než celé galaxie? Vědci našli zajímavou odpověď

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Dennívýzva
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Černé díry s hmotností miliard Sluncí už astronomové znají. Co kdyby ale existovaly ještě mnohem větší, těžší než celé galaxie? Právě takové objekty mohly podle jedné hypotézy vysvětlit temnou hmotu. Nová studie této možnosti zasadila vážnou ránu.
Mohou existovat černé díry těžší než celé galaxie? Vědci našli zajímavou odpověď

Mohou existovat černé díry těžší než celé galaxie? Vědci našli zajímavou odpověď

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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