Mohou existovat černé díry těžší než celé galaxie? Vědci našli zajímavou odpověď

Astronomové dokážou pozorovat galaxie vzdálené miliardy světelných let, fotografovat okolí černých děr a zkoumat planety u cizích hvězd. Přesto stále nevědí, z čeho se skládá přibližně 85 procent veškeré hmoty ve vesmíru. Takzvaná temná hmota nevyzařuje světlo a její existenci odvozujeme především z gravitačních účinků.
Jednou z možností bylo, že se značná část této neviditelné hmoty ukrývá v extrémně velkých černých dírách. Nešlo by přitom o běžné supermasivní černé díry v centrech galaxií, ale o objekty s hmotností stovek miliard až milionů miliard Sluncí. Některé by tak svou hmotností předčily celé galaxie.
Černé díry, které nikdo nikdy neviděl
Takovým hypotetickým objektům vědci říkají stupendously large black holes. Jejich existenci zatím žádné pozorování nepotvrdilo. Přesto se nabízela možnost, že vznikly v raném vesmíru a dodnes tvoří část temné hmoty.
Tuto hypotézu prověřili Christopher Gerlach, Yann Gouttenoire a Nicholas Leister z německého Mainz Institute for Theoretical Physics společně s Antoniem Iovinem z New York University Abu Dhabi.
Zaměřili se na reliktní mikrovlnné záření, tedy pozůstatek světla, které se začalo volně šířit přibližně 380 000 let po velkém třesku. Jeho teplota není na celé obloze úplně stejná. Rozdíly dosahují přibližně jedné stotisíciny a astronomům umožňují rekonstruovat rozložení hmoty v mladém vesmíru.
Právě v nejstarším světle našli odpověď
Problém obřích černých děr spočívá v jejich počtu a hmotnosti. Kdyby tvořily významný podíl temné hmoty, muselo by jich být vzhledem k jejich rozměrům relativně málo. Hmota by tak nebyla rozložena dostatečně rovnoměrně a gravitační působení těchto objektů by zanechalo charakteristické stopy v reliktním záření.
Jenže naměřená data takové rozložení nepodporují. Výpočty vědců ukazují, že extrémně hmotné prvotní černé díry nemohou tvořit významnou část temné hmoty, aniž by odporovaly pozorovaným vlastnostem raného vesmíru.
To ovšem neznamená, že černé díry větší než galaxie neexistují. Výzkum jejich existenci přímo nevylučuje, pouze výrazně omezuje jejich možný příspěvek k temné hmotě.
Ve hře navíc zůstávají podstatně menší prvotní černé díry, například s hmotností asteroidů. Právě těm se chtějí autoři dále věnovat. Temná hmota tak prozatím zůstává jednou z největších nevyřešených otázek moderní fyziky.