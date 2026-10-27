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NHL po noci: Postava zastavil McDavida i Draisaitla, Slováci táhli Calgary a Reimer zažil rekordní noční můru

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Noc v NHL patřila nečekaným příběhům. Český brankář Michal Postava při svém prvním startu v soutěži pomohl Detroitu porazit Edmonton 4:3 po nájezdech a vyzrál na tři hvězdy Oilers. Calgary zdolalo Toronto 5:2, když Martin Pospíšil vstřelil gól a přidal asistenci a Šimon Nemec dvakrát přihrál. New York Rangers naopak prožili nevydařený večer proti Los Angeles. Brankář James Reimer vyrovnal rekord NHL, ale po třech gólech z osmi střel musel střídat.
NHL po noci: Postava zastavil McDavida i Draisaitla, Slováci táhli Calgary a Reimer zažil rekordní noční můru

NHL po noci: Postava zastavil McDavida i Draisaitla, Slováci táhli Calgary a Reimer zažil rekordní noční můru

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 27.10.2026 08:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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