NHL po noci: Postava zastavil McDavida i Draisaitla, Slováci táhli Calgary a Reimer zažil rekordní noční můru

Pondělní program NHL přinesl jen tři utkání, přesto nabídl dost materiálu na výrazné příběhy. Vedle prvního vítězství českého brankáře Michala Postavy v soutěži zaujala také slovenská produktivita Calgary a veteránský rekord, který James Reimer při své premiéře za Rangers rozhodně nemohl oslavit tak, jak si představoval.
Edmonton – Detroit 3:4 po samostatných nájezdech. Postava zastavil hvězdy Oilers
Michal Postava už měl za sebou krátký debut v NHL, během něhož nahradil zraněného Johna Gibsona v brance Detroitu při vítězství nad Vancouverem. V pondělí ho ale trenér Todd McLellan poprvé postavil od začátku. A soupeř nemohl být o mnoho náročnější: Edmonton s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem patřil mezi nejofenzivnější mužstva sezony.
Oilers se dostali do vedení po gólu Vasilije Podkolzina, u kterého asistovali oba hlavní lídři domácího útoku. Detroit vyrovnal zásluhou Viktora Arvidssona ve druhé třetině, ale třetí část přinesla další velké změny skóre. Isaac Howard poslal Edmonton znovu do vedení, Emmitt Finnie po třiceti sekundách odpověděl a Colton Dach později upravil na 3:2 pro Oilers.
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Domácí už mohli vyhlížet dva body. Detroit však v závěru odvolal Postavu a Dylan Larkin vyrovnal 77 sekund před sirénou. Prodloužení nerozhodlo, takže přišly nájezdy.
Postava zneškodnil všechny tři soupeřovy pokusy: neprosadili se McDavid, Draisaitl ani Ryan Nugent-Hopkins. Lucas Raymond naopak za Detroit skóroval hned v úvodní sérii. Český brankář tak k 25 zákrokům ze hry přidal rozhodující zásahy při samostatných nájezdech a připsal si první vítězství v NHL.
Ještě loni na jaře slavil Postava extraligový titul s Kometou Brno. V zámoří si nejprve budoval pozici v AHL a nyní zvládl jednu z nejtěžších možných premiér v základní sestavě. Detroit odjel z Edmontonu s výhrou 4:3, zatímco domácím zůstal alespoň bod.
Calgary – Toronto 5:2. Pospíšil a Nemec pomohli ukončit osmizápasové trápení
Calgary pokračovalo ve vítězné sérii a po čtyřech výhrách v řadě ukázalo, že se dokáže prosazovat nejen zásluhou svých zkušených hvězd. Proti Torontu zářil především mladý Matvej Gridin, autor dvou gólů a jedné asistence. Výraznou slovenskou stopu však zanechali také Martin Pospíšil a obránce Šimon Nemec.
Gridin otevřel skóre v první třetině po přihrávkách Pospíšila a Nemce. Krátce nato zvýšil Mikael Backlund a na začátku druhé třetiny Gridin přidal druhý gól, tentokrát v přesilovce. Calgary tak vedlo 3:0 a vypadalo, že má zápas pod kontrolou.
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Toronto ale dokázalo duel zdramatizovat. Easton Cowan snížil ve druhé části a William Nylander ve třetí přiblížil hosty na jedinou branku. Flames nakonec vedení ubránili a při závěrečné hře Toronta bez brankáře skórovali Joel Farabee a Martin Pospíšil.
Pospíšil skončil s gólem a asistencí, Nemec zaznamenal dvě asistence. Výborným výkonem pomohl také brankář Devin Cooley, který předvedl 26 zákroků a dokonce si připsal asistenci. Za Toronto chytal Sergej Bobrovskij.
Calgary tak ukončilo osmizápasovou sérii porážek proti Maple Leafs. Toronto přitom přijelo se čtyřmi výhrami za sebou, včetně výrazného vítězství nad Edmontonem. Zápas byl navíc jeho posledním vystoupením v základní části na stadionu Scotiabank Saddledome, který má po sezoně nahradit nová hala.
Kromě Gridinovy formy a slovenských bodů stojí za zmínku ještě jeden milník. Kapitán Mikael Backlund se dostal na 609 bodů v dresu Calgary a vyrovnal Johnnyho Gaudreaua na pátém místě historického klubového pořadí.
New York Rangers – Los Angeles 3:6. Reimer vyrovnal rekord, ale vydržel jen třetinu
Los Angeles ukončilo šestizápasovou domácí vítěznou sérii Rangers a v Madison Square Garden rozhodlo především rychlým nástupem. Kings skórovali z prvních dvou střel na branku a ještě v první třetině výrazně převzali iniciativu.
Taylor Ward se trefil při svém sezonním debutu, Brandt Clarke přidal další branku a Drew Doughty zvýšil na 3:1. Právě Doughty se stal jednou z hlavních postav utkání, když k vlastnímu gólu připojil dvě asistence.
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Nejpřekvapivější příběh ovšem prožil brankář James Reimer. V osmatřiceti letech se po podpisu smlouvy s Rangers postavil do branky už za devátý klub NHL, čímž vyrovnal historický rekord mezi gólmany. Jeho premiéra však skončila už po první třetině. Inkasoval třikrát z osmi střel a na začátku druhé části ho nahradil Dylan Garand.
Rangers dokázali průběh zápasu jen částečně zdramatizovat. Góly za domácí vstřelili J. T. Miller, Adam Fox a Tye Kartye. Za Los Angeles se vedle Warda, Clarkea a Doughtyho prosadili také Artěmij Panarin, Mikey Anderson a Joel Edmundson do prázdné branky. Brankář Darcy Kuemper zaznamenal 23 zákroků.
Kings vyhráli třetí z posledních čtyř utkání, zatímco Rangers z posledních šesti získali jediné vítězství a jejich obrana dál hledá stabilitu. Během posledních tří zápasů inkasovali osmnáct branek.
Česká a slovenská stopa noci
Českým příběhem pondělí se stal Michal Postava. Pětadvacet zákroků a tři zlikvidované nájezdy při prvním startu proti Edmontonu představují výsledek, který může výrazně ovlivnit jeho další šance v Detroitu. Jedno utkání mu jisté místo nezaručuje, ale trenérovi předložil velmi silný argument.
Slovenští fanoušci měli důvod sledovat Calgary. Martin Pospíšil zaznamenal gól a asistenci, Šimon Nemec dvě asistence a oba přispěli k výhře 5:2 nad Torontem. V nočním programu, který obsahoval jen tři zápasy, tak měli čeští a slovenští hráči neobvykle výrazné zastoupení mezi hlavními postavami.
Samostatně za pozornost stojí i Reimerův paradox: vyrovnal historický rekord NHL, ale místo slavnostního večera odcházel z branky po třech inkasovaných gólech. Právě takové chvíle připomínají, že v hokeji se mohou velké osobní milníky a nepovedené sportovní výkony potkat během pouhých dvaceti minut.
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Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], Reuters – NHL roundup: Michal Postava wins first start, tops Oilers in shootout [ 2 ], Reuters – Matvei Gridin scores twice, Flames defeat Maple Leafs [ 3 ], Reuters – Drew Doughty, Kings end Rangers' home-ice winning streak [ 4 ], Detroit Red Wings – Postava set for first NHL start [ 5 ], Toronto Maple Leafs – Game Day at Calgary Flames [ 6 ], New York Rangers – Rangers agree to terms with James Reimer [ 7 ].