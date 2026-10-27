Krémový zákusek jako z tradiční cukrárny. Domácí sladkost, kterou si rádi připravíte i na oslavu

Na stole vypadají dost slavnostně, ale upřímně, u nás se tyhle řezy pečou i obyčejně na víkend. Hlavně když je jasné, že se bude vařit víc kávy než jindy. Mají lehký kakaový piškot z bílků, žloutkový vanilkový krém a nahoře tenkou čokoládovou vrstvu. Celé to působí jako zákusek z cukrárny, přitom v něm není nic, co by člověk nesehnal v běžném obchodě.
Nejvíc mě na nich baví střídání vrstev. Korpus je
lehounký, ale ne rozmáčený, takže krém podrží a nerozpadá se pod ním. Krém se vaří ze žloutků, mléka, cukru a mouky, není tedy zbytečně těžký po másle. Druhý den se řezy krájí dobře, možná i líp než hned po ztuhnutí. Jen jedna věc se vyplatí nepodcenit: máslo do vychladlého základu zašlehávejte po malých dávkách. Krém pak zůstane hladký a nedělá hrudky. Recept na domácí krémové kakaové řezy
Na uvedené množství se hodí forma
21 × 21 cm. Vznikne menší plech poctivých řezů, tak akorát na víkend nebo menší rodinnou oslavu.
Počet porcí: přibližně 9 až 12 řezů Ingredience pro přípravu
Korpus 4 ks bílků z vajec velikosti M 100 g moučkového cukru 100 g polohrubé mouky 2 lžíce kakaa 1 lžička prášku do pečiva
Krém 4 ks žloutků z vajec velikosti M 500 ml mléka 4 lžíce krystalového cukru 60 g hladké mouky 20 g vanilkového cukru 1 lžíce moučkového cukru 125 g měkkého másla nebo rostlinného tuku
Dokončení 100 g čokolády 1 lžíce oleje Postup přípravy lahodných kakaových řezů s krémem
1. Troubu zapněte na
180 °C. Formu o velikosti 21 × 21 cm vyložte pečicím papírem, případně ji vymažte a vysypte. U menší formy je ale papír praktičtější, hotový korpus se pak vytahuje bez zbytečného lámání.
2. Do mísy prosejte
polohrubou mouku, kakao a prášek do pečiva. Promíchejte je spolu, aby se kakao v těstě nerozjelo do tmavých hrudek.
3. Z
bílků ušlehejte pevný sníh. Jakmile začne držet tvar, přidávejte postupně moučkový cukr a ještě chvíli šlehejte. Sníh má být lesklý a pevný, ne vysušený přešleháním.
4. Do sněhu zlehka zapracujte směs z
mouky a kakaa. Vezměte si stěrku a nespěchejte, těsto by nemělo spadnout. Pak ho rozetřete do připravené formy. Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Těsto rovnoměrně rozetřete do připravené formy.
5. Korpus pečte v předehřáté troubě
15 minut při 180 °C. Po upečení ho nechte krátce stát ve formě a potom úplně vychladnout. Je tenký, takže to netrvá nijak dlouho. Zatím si připravte vařený vanilkový krém
6. V kastrůlku zahřejte většinu
mléka. Vedle v misce rozmíchejte žloutky, krystalový cukr, vanilkový cukr, hladkou mouku a zbylé mléko na hladkou směs bez hrudek. Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Běhěm pečení a chlazení korpusu si uvaříme pudink na krém.
7. Žloutkovou směs nalijte do teplého mléka a na mírném ohni vařte za stálého míchání, dokud nevznikne
hustý krém. Od plotny raději neodbíhejte. Tady se krém umí během chvíle přichytit ke dnu.
8. Uvařený základ přesuňte do mísy, přiložte potravinovou fólii přímo na jeho povrch a nechte ho zcela vychladnout. Fólie zabrání škraloupu, který by se později v krému špatně rozmíchával.
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9.
Měkké máslo nebo rostlinný tuk vyšlehejte s 1 lžící moučkového cukru do světlejší pěny. Potom po lžících zašlehávejte vychladlý vařený základ, až vznikne jemný krém, který se dobře roztírá.
10. Krém naneste na vychladlou
kakaovou piškotu a rovnoměrně ho rozetřete. Povrch srovnejte stěrkou nebo širším nožem. Formu dejte na chvíli do chladu, aby krém trochu zpevnil. Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Hotový krém naneseme na vychlazený korpus a zarovnáme.
11.
Čokoládu rozpusťte s olejem ve vodní lázni, případně opatrně v mikrovlnce. Poleva má být hladká a spíš tekutější, aby se dala rozetřít v tenké vrstvě. Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Poleva má být hladká a tekutá, aby šla rozetřít na krém.
12. Čokoládovou polevu nalijte na krém a rychle ji roztáhněte po celé ploše. Hotový zákusek uložte nejméně na
2 hodiny do lednice. Krájejte ho vychlazený na menší řezy. Do druhého dne v lednici vydrží bez problémů a často chutná ještě lépe. Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Čokoládovou polevu nanášejte a rychle rozetřete po celé ploše. Zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Zákusek krájewjte vychlazený na menší řezy. Rady a tipy hospodyňky Chcete-li měkčí polevu, přidejte k čokoládě ještě asi půl lžíce oleje. Při krájení pak tolik nepraská. Nůž před krájením namočte do horké vody a osušte. Hrany řezů budou čistší a zákusek bude na talíři vypadat úhledněji. Kdo má rád výraznější krém, může přidat pár kapek rumového aroma. Opravdu stačí málo, jinak přebije vanilku. Když je málo času a zákusek má ztuhnout rychleji, dávám ho nejdřív asi na 20 minut do mrazáku a až potom do lednice. Jen krátce, ne zapomenout. Krém se usadí a čokoláda se při krájení tolik nerozmazává.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
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