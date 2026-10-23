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Baterie elektromobilů mají skrytou slabinu. Vědci zjistili dost znepokojivou věc

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Baterie elektromobilu může dosáhnout hranice životnosti, přestože většina jejích článků stále funguje dobře. Vědci analyzovali 133 vozidel a zjistili, že několik rychleji stárnoucích článků dokáže výrazně omezit životnost celého akumulátoru.
Baterie elektromobilů mají skrytou slabinu. Vědci zjistili dost znepokojivou věc

Baterie elektromobilů mají skrytou slabinu. Vědci zjistili dost znepokojivou věc

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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