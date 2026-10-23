Baterie elektromobilů mají skrytou slabinu. Vědci zjistili dost znepokojivou věc

Baterie patří k nejdražším součástem elektromobilu a její životnost patří mezi hlavní obavy řidičů. Jenže problém nemusí spočívat v tom, že celý akumulátor postupně ztrácí kapacitu. Podle studie zveřejněné v odborném časopise Nature Energy může několik slabších článků omezovat celou baterii, zatímco ostatní mají ještě značnou rezervu.
Mezinárodní tým vedený Zhongwei Chenem z Čínské akademie věd a Changfu Zouem z Chalmers University of Technology analyzoval provozní data 116 osobních elektromobilů a 17 elektrobusů. Výzkum zahrnoval více než tři roky provozu a vozidla s nájezdem až 300 tisíc kilometrů.
Problém se může výrazně projevit po 170 tisících kilometrech
Akumulátor elektromobilu tvoří množství vzájemně propojených článků. Pokud některý z nich ztrácí kapacitu rychleji, může při nabíjení nebo vybíjení dosáhnout bezpečnostního limitu dříve než ostatní. Řídicí elektronika pak musí omezit provoz celé baterie.
Výzkumníci zjistili, že u řady sledovaných osobních vozidel začaly být rozdíly mezi články výraznější přibližně po 170 tisících kilometrech. Neplatilo to však pro všechny automobily. Některé si udržely poměrně vyrovnaný stav článků i při nájezdu kolem 300 tisíc kilometrů.
Několik článků dokáže zkrátit životnost celé baterie
Výsledky ukázaly, že nerovnoměrné stárnutí článků zkracovalo vypočtenou životnost akumulátorů osobních elektromobilů v průměru o 17,7 % oproti průměrné životnosti jejich jednotlivých článků. U elektrobusů dosahoval rozdíl dokonce 22,8 %. Rozdílný vnitřní odpor článků současně snižoval dostupný výkon baterií.
Osobní elektromobily podle výpočtů využily za životnost akumulátoru pouze 80,7 % jeho potenciálních energetických zdrojů, elektrobusy 72,9 %. Neznamená to ovšem, že by v bateriích při jejich vyřazení zůstávala čtvrtina nabité energie. Jde o celkový nevyužitý potenciál za předpokládanou životnost.
Důležité je také upozornit, že vědci pracovali s modelovou hranicí opotřebení 85 % původní kapacity, nikoliv se skutečným vyřazením sledovaných vozidel z provozu.
Řešením tohoto problému by teoreticky mohlo být přesnější párování článků při výrobě, účinnější vyrovnávání jejich nabití a lepší řízení teploty. Právě tyto změny by podle autorů mohly prodloužit využitelnou životnost baterií bez nutnosti vyvíjet zcela nové chemické složení.