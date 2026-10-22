Firmy se vrhly na umělou inteligenci. Teď zjišťují, že na ni nemají techniku

Firmy se vrhly na umělou inteligenci. Teď zjišťují, že na ni nemají technikuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Firmy se vrhly na umělou inteligenci. Teď zjišťují, že na ni nemají technikuZdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 22.10.2026 03:00
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