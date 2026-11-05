Nad hlavou vám v noci něco dupe? Na podzim se kuny stěhují na půdu a vyhnat je jde jen jedním způsobem

Ležíte v posteli a přímo nad hlavou se najednou ozve hlasité dupání. Po chvíli se přidá škrábání a podivný hluk, jako by tam nahoře někdo přetahoval těžký nábytek. Obyčejné myši takový rámus nejspíš nedělají. Mnohem pravděpodobnější je, že se vám pod střechu nastěhovala kuna, která si na půdě našla teplý úkryt na zimu.
Kuna skalní se v blízkosti lidí drží velmi ráda. Protože na vesnicích i ve městech postupně ubývá starých stájí, hromad dřeva a opuštěných hospodářských stavení, hledá si náhradní útočiště pod střechami běžných domů. Na půdě má totiž sucho, klid a nikdo ji tam neruší.
Čím vším kuna pod střechou škodí
Jakmile se kuna na půdě zabydlí, udělá si z ní pelech, spižírnu i záchod zároveň. Během chvíle dokáže rozhrabat střešní izolaci a rozházet ji po celém prostoru, přičemž měkká skelná vata ji láká mnohem více než tvrdé izolační desky. Kromě toho může překousat i natažené kabely, například od televizní antény. Celou půdu navíc brzy zamoří silný zápach z trusu, moči a tlejících zbytků potravy.
Foto: Pixabay
Podle belgického institutu INBO přibývá nejvíce hlášených škod právě během zimy a na jaře. Nejohroženější jsou domy na okrajích měst, kde mají zvířata blízko jak k zeleni, tak k samotným střechám. Velkým lákadlem jsou pro ně stavby s dutinami mezi střechou a obkladem, případně domy porostlé popínavými rostlinami nebo obklopené stromy, po jejichž větvích kuna snadno vyšplhá až nahoru.
Jak spolehlivě poznáte, že jde o kunu
Noční hluk pod střechou může způsobit i myš, zatoulaná kočka nebo jiné zvíře. Kuna se ale prozradí tím, že o sobě dává vědět hlavně v noci, kdy vyráží na lov, zatímco přes den spí. Jistotu získáte při pohledu na trus. Často v něm uvidíte zbytky srsti, peří nebo pecky z ovoce. Dalším jasným důkazem je pak potrhaná a rozházená izolace.
Pokud si chcete být stoprocentně jistí, pomůže vám obyčejná mouka. Rozsypte ji na několika místech po podlaze a ráno zkontrolujte stopy. Kuna v ní zanechá otisk tlapky s pěti prsty a drápky, který se podobá stopě kočičí. Kolem domu a blízkých stromů zase můžete uhrabat trochu písku, ve kterém snadno vyčtete, kudy přesně zvíře přichází a odchází.
Jediné řešení, které skutečně funguje
Spolehlivý a trvalý způsob, jak se kuny zbavit, je pouze jeden: musíte ji z půdy vyhnat a následně jí nadobro uzavřít cestu zpátky. Samotný odchyt většinou vůbec nepomůže, protože uvolněné teritorium velmi rychle obsadí jiný kus z okolí. U nás navíc kunu skalní sami chytat ani usmrcovat nesmíte, jelikož jde o lovnou zvěř a takový zásah může provést pouze myslivec s příslušným oprávněním.
Nejprve je proto potřeba nezvaného nájemníka vyplašit. Protože kuna přes den spí, nejvíce jí vadí nečekaný hluk a pohyb. Pusťte na půdě nahlas rádio, občas tam zabouchejte nebo přeskládejte uložené věci. Nejlépe to zafunguje ve chvíli, kdy zvíře vyrušíte nepřipravené.
Dalším krokem je důkladná obhlídka domu a nalezení všech vstupních cest. Zkontrolujte a utěsněte praskliny ve zdech, větrací otvory, uvolněné střešní tašky, rozbitá okénka i mezery pod střechou a kolem komína. Pamatujte na to, že kuně k proklouznutí bohatě stačí otvor velký jako lidská dlaň. K zadělání děr proto použijte pevná dřevěná prkna nebo silné drátěné pletivo.
Všechny vstupy ale zadělávejte výhradně v noci, kdy je kuna venku na lovu. Než se do práce pustíte, udělejte na půdě trochu hluku, aby případně stihla včas utéct. Kdybyste ji totiž omylem zazdili uvnitř, ve snaze dostat se na svobodu by v panice zničila spoustu věcí.
Proč nespoléhat na odpuzovače a pozor na jaro
Různé pachové odpuzovače ani ultrazvukové plašiče nebývají příliš spolehlivé, protože kuna si na ně dokáže časem zvyknout. Ultrazvukové přístroje navíc mohou nepříjemně rušit vaše domácí psy a kočky.
Tip: Kuna: Chytré tipy, jak ji šetrně chytit doma
Velký pozor si dejte také na roční období. Od března do června totiž mohou být v pelechu na půdě ukrytá mláďata a v této době přístupové cesty v žádném případě uzavírat nesmíte. Pokud byste matku odřízli venku, mláďata by pod střechou zahynula hladem a celá půda by začala nesnesitelně zapáchat.
Zdroje info: Autor, https://www.vlaanderen.be/inbo/en-gb/news-may-2026/report-on-stone-marten-damage-to-buildings-targeted-prevention-is-needed/, https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/jagd-und-wildtiere/wildtiere-im-stadtgebiet/steinmarder/
Náhledové foto: Pixabay
The post Nad hlavou vám v noci něco dupe? Na podzim se kuny stěhují na půdu a vyhnat je jde jen jedním způsobem first appeared on Naše zahrada.