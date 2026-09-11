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Chodov dokončil rekonstrukci zázemí domu s pečovatelskou službou

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Dennívýzva
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Po přestavbě za 31 milionů korun začalo v Chodově na Sokolovsku fungovat zázemí pro pracovníky domu s pečovatelskou službou v Luční ulici. Do objektu se do listopadu přesunou i dílny denního stacionáře Mateřídouška pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Novinářům to řekl starosta Patrik Pizinger (Místní). Opravy skončily o několik měsíců dříve, než projekt předpokládal.
Chodov dokončil rekonstrukci zázemí domu s pečovatelskou službou

Chodov dokončil rekonstrukci zázemí domu s pečovatelskou službou

Zdroj: město Chodov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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