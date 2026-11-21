Budějovický Budvar se stal Pivovarem roku 2024 podle Sdružení přátel piva (SPP). Výsledky nejstarší novodobé spotřebitelské pivní soutěže v Česku, která probíhá od roku 1990, vyhlásili pořadatelé ve čtvrtek v pivovaru Rampušák v Dobrušce na Rychnovsku.
Minipivovarem roku se stal MadCat z Kamenice u Jihlavy, cenu pro nejlepší takzvaný létající pivovar, tedy provoz fungující v pronajatých prostorách, získal Černý Potok ze Starého Místa na Jičínsku. Sládkem roku se stal Jan Šuráň ze společnosti Pivo Praha, dříve prezident Českomoravského svazu minipivovarů.
Mimořádnou cenu za přínos českému pivovarnictví sdružení udělilo in memoriam Josefu Vávrovi, vrchnímu sládkovi, generálnímu řediteli a spolumajiteli Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Vávra letos v srpnu zemřel po těžké nemoci ve věku 66 let. Spolu se Stanislavem Bernardem stál u zrodu pivovaru v roce 1991 a byl autorem receptur piva Bernard. Pivovar Bernard přitom od SPP v minulosti získal celkem osm titulů Pivovar roku.
V hodnocení samotných piv letos žádný z loňských vítězů neobhájil první místo, i když mnozí skončili do třetího místa. Nejlepším světlým výčepním pivem se stala Desítka pražského minipivovaru Badflash, přičemž tuto kategorii poprvé ovládly minipivovary. Mezi světlými ležáky triumfoval dvanáctistupňový Fabián z Pivovaru Hostomice. Kategorii silných spodně kvašených piv vyhrál Gothard 16 z pivovaru JungBerg z Hořic.
Mezi tmavými a polotmavými pivy zvítězila Černá svině z Černokosteleckého pivovaru, světlá svrchně kvašená piva nejlépe zvládla Nachmelená opice z Krnova. Pšeničný Primátor Weizen z náchodského Primátoru pak zvítězil nejen ve své kategorii, ale stal se i celkovým vítězem anketní části napříč všemi kategoriemi.
České pivovarnictví čelí klesající spotřebě. Loni pivovary uvařily 19,96 milionu hektolitrů piva, o 4,3 procenta méně než předloni. Spotřeba klesla o 3,2 procenta na 121 litrů na obyvatele, každý Čech tak vypil o osm velkých piv méně než v roce 2024. Minipivovarů je v Česku přibližně 520 a loni dohromady uvařily 383 000 hektolitrů, meziročně o 8 000 hektolitrů méně. Pivovarníci se přitom zatím neúspěšně snaží prosadit snížení DPH na čepované pivo, které by podle nich pomohlo hospodám čelícím úbytku zákazníků.
Zdroj: autorský text / ČTK