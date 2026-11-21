Hradec Králové čeká příjezd vánočních stromů, omezí to dopravu
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Článek byl publikován 21.11.2026 16:00
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