Brněnské vánoční trhy čeká velká změna
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
vanocni trhy brno
Článek byl publikován 21.11.2026 12:00
Skleník Tropicana teplické botanické zahrady hostí první velkou výstavu orchidejí v historii zahradnictví....
Analýza více než 440 000 laboratorních výsledků z nemocnic AGEL Středomoravské nemocniční odhalila rozdílný...
Na Zlínsku to teď vypadá jako předehra k velkému stavebnímu projektu. Mezi Napajedly a Babicemi zahájili...
Cestující z Kladna se dočkají už letos v prosinci. Od 13. prosince, kdy vstoupí v platnost nový jízdní řád,...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Novák se v Lize užitečných Babišových dere na vrchol. Za prezidenta Pavla se stydí a Babišovi odpustil Švejka i mléko z kravského žaludku
- Hrádek nad Nisou chce z fondu Turów zaplatit vodovodní přípojky pro Václavice
- Pardubice prověří svůj majetek. Zbytečné budovy a pozemky by mohly jít do prodeje
- Jak se stavěla sídliště. Muzeum představuje příběh paneláků