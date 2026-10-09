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Museli jsme vstoupit a hlasovat podle vůle předsedy, vypověděli bývalí členové ODS

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HlídacíPes.org získal svědectví několika bývalých členů místního sdružení ODS Plzeň-Lochotín, kteří popsali praktiky, které ve straně panovali v době, kdy byl předsedou místní organizace podnikatel Petr Štrunc. Ten je na Plzeňsku stále aktivní, jak v byznysu, tak v podpoře hnutí PRO Plzeň. I když jde o svědectví týkající se událostí starých již 15-20 lety, mají
profimedia-0221126044

profimedia-0221126044

Zdroj: Ilustrační foto z kongresu ODS. Foto: Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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