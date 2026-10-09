Museli jsme vstoupit a hlasovat podle vůle předsedy, vypověděli bývalí členové ODS

HlídacíPes.org získal svědectví několika bývalých členů místního sdružení ODS Plzeň-Lochotín, kteří popsali praktiky, které ve straně panovali v době, kdy byl předsedou místní organizace podnikatel Petr Štrunc. Ten je na Plzeňsku stále aktivní, jak v byznysu, tak v podpoře hnutí PRO Plzeň.
I když jde o svědectví týkající se událostí starých již 15-20 lety, mají přesah do současnosti a takto otevřeně o tehdejších politických praktikách dosud nikdo nehovořil.
Svědci, jejichž pravá jména redakce zná, ale s ohledem na jejich bezpečnost je nebude zveřejňovat, tvrdí, že přihlášku do strany dostali spolu s pracovní smlouvou při svém nástupu do zaměstnání.
Pracovat měli pro firmy plzeňského podnikatele a tehdejšího předsedy místního sdružení ODS Plzeň-Lochotín Petra Štrunce. Měli mít povinnost účastnit se stranických schůzí a hlasovat na nich podle předsedy.
Po založení hnutí PRO Plzeň, které je stále aktivní a kandiduje i v nynějších komunálních volbách, jim pak měla být zaměstnavatelem nabídnuta přihláška do nového hnutí.
Mluvit nechtějí, bojí se
HlídacíPes.org o reakci požádal Petra Štrunce, ten ve stručné odpovědi odmítl popsané události jako nepravdivé.
Svědci hovoří jinak. „V ODS jsme museli být všichni. Na schůze jsme museli chodit a hlasovat všichni stejně. Členské příspěvky za nás platil Petr Štrunc, to nám bylo řečeno,“ popisuje Anna (její jméno, stejně jako jména dalších svědků byla změněna, jejich identitu redakce zná). [související]
„Museli jsme být v lochotínské ODS, museli jsme vyplnit přihlášku a členské příspěvky za nás platili vedoucí jednotlivých provozů – zaměstnanci pana Štrunce, nebo jeho provozáci. Museli jsme pak chodit na sněmy a hlasovat podle pana Štrunce,“ vypověděl shodně i Jaroslav.
Stejně popsali dění i další tři osoby. Má se jednat o záležitosti staré 15-20 let, tyto praktiky mělo ukončit vystoupení Petra Štrunce a skupiny jeho spolupracovníků z ODS v roce 2013. Po nějaké době ale měli přijít zaměstnavatelé s novou přihláškou – tentokrát do nově založeného hnutí PRO Plzeň.
Ti, s nimiž redakce mluvila, vstup do nové strany odmítli. „Ale mnoho kolegů vstoupilo. Mluvit ale nechtějí, bojí se,“ řekl pro HlídacíPes.org Jiří.
HlídacíPes.org zde zveřejňuje audio výňatky z jejich výpovědí, kvůli strachu respondentů jsou strojově změněny jejich hlasy:
[audio mp3="https://hlidacipes.org/src/uploads/2026/10/audio-vypovedi-ODS-final.mp3"][/audio]
Jiří upozorňuje na to, že v současném vedení hnutí PRO Plzeň jsou stejní lidé, jako byli v lochotínské ODS. Včetně předsedy hnutí Radka Mráze, který rovněž opustil ODS v roce 2013 – v té době byl s několika dalšími obviněn a vyšetřován v kauze Jantar, kde šlo o dovoz nafty a daňové úniky v řádu stamilionů.
Využíváni měli být v případu jako bílí koně bezdomovci a obyvatelé ubytoven, které tehdy patřily firmám Petra Štrunce; o jejich provoz se staral mimo jiné právě Radek Mráz. Odsouzen nakonec nebyl.
Obří reklamní plachty PRO Plzeň
Petr Štrunc pro HlídacíPes.org všechna výše zmíněná tvrzení bývalých zaměstnanců svých firem popřel. Ve stručném mailu napsal, že nejsou pravdivá.
Když na začátku června 2013 Štrunc opouštěl ODS, uvedl, že tento krok souvisí s rozšířením jeho podnikatelských aktivit. Rok předtím koupil bývalou obchodní galerii Dvořák na Slovanech.
MF dnes k tomu tehdy napsala: „Petr Štrunc měl vždy pověst člověka, který politiku až příliš propojuje s podnikáním a dříve býval dokonce členem výkonné rady ODS. Byl spojován s účelovými nábory lidí do strany, což mělo posilovat jeho vliv.“
Tehdejší krajský šéf ODS Jiří Pospíšil Štruncovo rozhodnutí stranu opustit uvítal: „Je dobře, když ze strany odcházejí lidé s kontroverzní pověstí."
Štrunc od devadesátých let podnikal v pohostinství a gastronomii, v Plzni provozoval i několik diskoték a také ubytoven pro sociálně slabé. V posledních letech své portfolio podnikání změnil, kromě obchodní galerie koupil také jeden z největších kongresových hotelů v Plzni, vlastní síť fitness studií a oznámil, že chce stavět a provozovat studentská bydlení.
Přestože se Petr Štrunc dosud veřejně nepřihlásil k hnutí PRO Plzeň, je viditelné, že jej minimálně silně podporuje. Jeho nemovitosti jsou vždy před volbami pokryty obřími plachtami inzerujícími kandidáty tohoto hnutí.
Je tomu tak i letos; hnutí PRO Plzeň se stále prezentuje i obřími reklamními plachtami na domech. Ostatní strany již od této formy propagace upustily poté, co město schválilo vyhlášku, která tento druh vizuálního smogu reguluje.