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Ondřej Neumann: Jak chtěl Havel na Slováky poslat vojsko. Příběh jedné fake news

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IN MEDIAS RES. „Fakta nesmí kazit příběh,“ zní oblíbená hláška z pražských redakcí. Vesměs je však vyslovována s nadsázkou. V „případě Mečiar“ se ovšem v Mafře rozhodli, že si žádnými fakty „třaskavý titulek“ kazit nenechají. Nejde jen o MfD, obdobně postupoval i web iDnes.cz a Rádio Impuls.  Rozhovor se slovenským expremiérem Vladimírem Mečiarem publikovaný minulý
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Zdroj: Snímek z rozhovoru s Vladimirem Mečiarem. Foto: Anna Kristová / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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