Ondřej Neumann: Jak chtěl Havel na Slováky poslat vojsko. Příběh jedné fake news

IN MEDIAS RES. „Fakta nesmí kazit příběh,“ zní oblíbená hláška z pražských redakcí. Vesměs je však vyslovována s nadsázkou. V „případě Mečiar“ se ovšem v Mafře rozhodli, že si žádnými fakty „třaskavý titulek“ kazit nenechají. Nejde jen o MfD, obdobně postupoval i web iDnes.cz a Rádio Impuls.
Rozhovor se slovenským expremiérem Vladimírem Mečiarem publikovaný minulý týden jako hlavní materiál čísla pod titulkem „Havel chtěl poslat na Slováky vojsko“ v deníku Mladá fronta Dnes bezezbytku splňuje všechny poznávací znaky fake news – falešné zprávy.
[caption id="attachment_151703" align="aligncenter" width="300"] Foto: HlídacíPes.org[/caption]
Pro připomenutí: Falešné zprávy – tzv. fake news jsou záměrně vytvořené, nepravdivé nebo zkreslené informace, které napodobují formát klasického zpravodajství. A hlavní poznávací znaky?
- Záměrnost: Jsou tvořeny vědomě a účelově s cílem oklamat čtenáře nebo diváka.
- Cílené emoce: Často využívají šokující tituly a apelují na strach, hněv nebo naději, aby se rychle šířily.
- Ekonomické či politické motivy: Jejich tvůrci sledují zisk z internetové reklamy, šíření propagandy, polarizaci společnosti nebo diskreditaci konkrétních osob.
Mám třaskavou pecku!
„Mladá fronta DNES je největší seriózní deník v České republice. Čtenářům přináší aktuální a kvalitní zpravodajství, užitečné servisní informace i oddechové čtení ve specializovaných přílohách a časopisech.“ Tolik ze sebeprezentace deníku na webových stránkách mediálního domu Mafra.
Ty věty tam nejspíše zůstaly z dob před červnem roku 2013, kdy vydavatelství Mafra ovládl Andrej Babiš. Média tohoto vydavatelského domu mu měla posloužit na cestě za politickým úspěchem. A skutečně posloužila, což bylo mnohokráte zdokumentováno. V červnu 2013 začal i dlouhodobý kvalitativní sešup někdejšího nejvlivnějšího deníku Mladá fronta Dnes.
Dnes se tento list nerozpakuje svým čtenářům nabídnout ke čtení zjevnou lež a ještě ji pomocí sesterského webu iDnes.cz a sesterského rádia Impuls šířit mezi co nejširší okruh lidí.
„Byznys model“ rozhovoru s Vladimírem Mečiarem je prostý: autor rozhovoru, editor i celé vedení redakce vědí, že tento expolitik vypustil z úst bohapustou lež, přesto se nerozpakují ji naservírovat jako tzv. otvírák celých novin.
Hned po pořízení rozhovoru s Mečiarem slibuje jeho autor Petr Kolář na svém facebookovém profilu „mimořádně třaskavý“ materiál: „Ten rozhovor směřovaný k 28. říjnu a rozdělení Československa bude mimořádně třaskavý. Fakt mimořádně. Už brzy v MF DNES...“ To samé pak zopakuje i v předvečer vydání 26. října. Od samotného počátku se tady redakční „stroj“ připravoval na vypuštění fake news s bombastickým titulkem.
Lež? Nevadí! Hlavně, že je „třaskavá“!
Rozhovor s Mečiarem na titulní straně a stranách 2 a 3 vychází v MfD 27. října. V hned v první minutě zmiňovaného dne článek – avízo na rozhovor vydává i web iDnes.cz a hned v noci z něj citují ve zprávách rádia Impuls. Klíčové sdělení? „Havel chtěl na Slováky poslat vojsko“. Lživost tohoto výroku si přitom uvědomuje celá redakcce MfD včetně autora rozhovoru. Ostatně, potvrdili mu to – když si ho ověřoval u „pamětníků“ – Václav Klaus (v inkriminované době premiér ČR), Alexandr Vondra (zahraničně-politický poradce Václava Havla) i Pavel Bratinka (předseda ODA).
Co s tím? Redakce „největšího seriózního deníku“ má „třaskavý výrok“, jehož lživost potvrzují všichni oslovení a konec konců i dosavadní historická bádání. Přesto s ním vyrukují na titulní a dalších dvou stranách vydání. „Aby se neřeklo“, na „podvalu“ strany 2 publikují článek, který hlavní sdělení dne zcela popírá. Viz reprofoto níže. Zdánlivě je tak všechno „košer“.
[caption id="attachment_151717" align="aligncenter" width="315"] Foto: HlídacíPes.org[/caption]
„Fakta nesmí kazit příběh,“ zní oblíbená hláška z pražských redakcí. Vesměs je však vyslovována s nadsázkou. V „případě Mečiar“ se ovšem v Mafře (majitelé miliardáři Karel Pražák a Pavel Tykač) rozhodli, že si žádnými fakty otvírákové sdělení kazit nenechají. Nejde přitom jen o MfD. Obdobně totiž postupovali i v iDnes.cz.
Jak jsem již psal, info o údajných Havlových válečných choutkách ve vztahu ke Slovensku vypustili dle monitorovací agentury Newton Media v 0.01 27. října. S „vysvětlující“ článkem pak počkali v redakci iDnes.cz do 10:33. Podle stejného vzoru k „třaskavé informaci“ přistoupili i v rádiu Implus.
Co na tom, že tiskli či vysílali lež – falešnou zprávu. Hlavně, že je to třaskavé! Česká žurnalistika zažívá smutné časy.