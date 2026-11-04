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Plzeňská ODS se hádá o moc i o ANO. Odcházející politik mluví o návratu kmotrů

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Dennívýzva
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V Plzni to po komunálních volbách stále vře. Opozice se vymezuje proti neochotě koalice vedené ANO podělit se o místa v komisích a výborech tak, aby to odpovídalo výsledku voleb. ODS, která je větším ze dvou opozičních klubů v zastupitelstvu, zároveň čelila vnitřnímu rozkolu na druhém městském obvodě. Krize stále doznívá, nyní se objevila i
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Zdroj: Tisková konference k nové koalici v Plzni. Zleva Libuše Hubáčková, Tomáš Morávek, Roman Zarzycký, Aleš Tolar a Světlana Budková. Foto: Petr Eret / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 04.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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