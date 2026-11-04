Plzeňská ODS se hádá o moc i o ANO. Odcházející politik mluví o návratu kmotrů

V Plzni to po komunálních volbách stále vře. Opozice se vymezuje proti neochotě koalice vedené ANO podělit se o místa v komisích a výborech tak, aby to odpovídalo výsledku voleb. ODS, která je větším ze dvou opozičních klubů v zastupitelstvu, zároveň čelila vnitřnímu rozkolu na druhém městském obvodě. Krize stále doznívá, nyní se objevila i nová závažná obvinění.
Po rozkolu v ODS v plzeňském obvodu Slovany, kdy polovina z osmi zastupitelů chtěla být v koalici a druhá polovina v opozici, a následném odchodu dlouholetého starosty Slovan a senátora Lumíra Aschenbrennera, stranu po 22 letech opustil také David Šlouf, dlouholetý předseda ODS Plzeň-Slovany. Oznámil to v pondělí, v den konání ustavujícího zastupitelstva.
Šlouf byl v uplynulém období předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně, v minulosti byl také náměstkem primátora či poradcem ministra pro místní rozvoj.
Nyní chtěl zůstat v koalici s ANO, zatímco zmíněný Aschenbrenner to odmítl kvůli nevýhodné nabídce ANO vůči ODS, která na obvodě získala nejvyšší počet hlasů.
Sdružení ve Slovanech bylo zrušeno minulý týden, protože krizi se nepodařilo nijak vyřešit. Kromě Aschenbrennera opustili stranu další dva dlouholetí členové. Šlouf to ale vnímá jinak. „Místní organizaci vedení zrušilo, aniž by naslouchali našim názorům a poznatkům“ říká Šlouf. A nabízí zcela jiné vysvětlení, proč stranu opouští:
„V ODS se přihodilo to, že Roman Jurečko se znovu dostal k moci a řekl bych, že jí má ještě více než předtím. Ruku v ruce s Martinem Baxou přijali několik desítek nových členů velrybářským způsobem,“ uvedl s tím, že už v takové straně být nechce.
Martin Baxa, bývalý ministr kultury a bývalý primátor Plzně, nestandardní praktiky v ODS odmítá. „Považuji to za vyjádření, které dokládá, že David Šlouf se ještě nesmířil s tím, že výkonná rada ODS zrušila jeho místní sdružení. Lituji odchodu Davida Šloufa, ale ODS si nemůže dovolit tolerovat nedůvěryhodné postoje, jako byl ten, že se slovanská ODS současně nacházela v koalici a zároveň v opozici,“ říká Baxa.
„Jako kmotra ho nevnímám“
K situaci v plzeňské ODS se vyjádřil i regionální předseda Mladé ODS Plzeňského kraje Lukáš Tesař. „Roman Jurečko v současné ODS nemá vůbec takový vliv, jak se snaží pan Šlouf nastínit. A mladí lidé přichází do ODS průběžně. Některé přivedeme my jako stávající členové, ale vstupují do strany proto, že oni sami mají zájem účastnit se komunální politiky. Určitě to není tak, že by měli nějaké noty a hlasovali kvůli prospěchu někoho, to je hloupost,“ tvrdí Tesař.
https://www.youtube.com/watch?v=YsJLqXSnEfk
„Roman Jurečko se stará o svoje muzeum v DEPU a teď si točí videa na sociální sítě, kde se obhajuje vůči primátorovi Zarzyckému, který na něj útočí. Ale že by měl nějaký vliv na mladé členy, to je hloupost,“ je přesvědčen. Mladá ODS má podle Tesaře nyní kolem třiceti členů.
„Já Jurečka vídám poměrně často, chodí na akce ODS, a vnímám ho jako člena, který má dlouholeté zkušenosti, které je vhodné vyslechnout. Ale že by to byl stále nějaký kmotr, tak ho určitě nevnímám,“ dodává krajský předseda Mladé ODS.
Konkrétně na Slovanech, kde byl David Šlouf dlouho předsedou místního sdružení, neměli podle Tesaře mladí lidé dosud žádnou šanci se prosadit.
„Tam to ovládali Šlouf, Trůková a spol. Je vtipné, že slova o ,velrybaření‘ kvůli udržení vlivu používá někdo, kdo to sám dělá. Akorát se nebavíme o mladých lidech, ale například o zaměstnancích firem pana Trůky, kteří obklopují/obklopovali místní sdružení v Černicích nebo v dnes už bývalém sdružení na Slovanech, a tím si udržovali většinu při hlasování,“ popisuje Tesař.
Kritizuje také schizma na Slovanech. „Podle mě ti, kteří šli do koalice s ANO, to udělali ne kvůli programu, ale kvůli vlastním zájmům. Všichni moc dobře ví, jaké zájmy tam má pan Šlouf a paní Trůková – hlavně majetkové zájmy,“ podotýká Tesař.
Souhlasí s poznámkou Martina Baxy, že „David Šlouf měl na mysli zřejmě ty mladé lidi, kterým po volbách sám děkoval za pomoc v kampani".
„Pomáhali jsme s rozdáváním letáků, na stánku atd. Dělali jsme to dobrovolně, protože nám záleželo na tom, aby ODS měla dobrý výsledek a byli jsme rádi, že nám bylo poděkováno. A o to víc mě mrzí, že pan Šlouf pak takto otočí a začne na nás útočit,“ konstatuje Lukáš Tesař.
V radě Šlouf zůstane jako nezařazený
David Šlouf po oznámení, že opouští ODS, zároveň uvedl, že v radě obvodu i zastupitelstvu města zůstane jako nezařazený. „Spolupráci si umím představit,“ konstatoval.
Šlouf je zároveň jednatelem a spolumajitelem firmy Thorn Metal. Ta na sebe upozornila v posledních měsících především tím, že na jejím pozemku ve vilové čtvrti na náměstí Milady Horákové v městské části Slovany by mohla vyrůst sporná výšková budova, proti které protestují místní občané peticí a úřady ji nedoporučily.
Slovanská radnice dala přesto projektu zelenou. Opoziční zastupitel obvodu David Soukup (TOP 09) upozornil na to, že dvě osoby, které v té době na radnici působily, měly podle něj oznámit střet zájmů. Prvním byl člen ODS Ladislav Uhrin, který zastával funkci předsedy komise pro investice a rozvoj obvodu a zároveň je obchodním ředitelem firmy Thorn Metal. Uhrin střet zájmů oficiálně oznamovat nemusel, protože funkci předsedy komise vykonává jako neuvolněný.[souvisejici]
Druhou osobou je bývalá místostarostka obvodu Eva Trůková, rovněž členka ODS, která po volbách dostala a přijala nabídku ANO pokračovat na pozici místostarostky, a tak se podílela na vzniku „slovanského schizma“.
Trůková zastávala v minulosti pozici členky představenstva ve firmě F1 Petrol, která společnost Thorn Metal spoluvlastní, a její manžel Pavel Trůka byl spoluzakládajícím akcionářem této firmy. Později ji odprodal svému obchodnímu partnerovi Davidu Graubnerovi, s nímž ale dále podniká v minimálně dalších dvou firmách.
Eva Trůková je také blízkou přítelkyní současného primátora Romana Zarzyckého, čímž se ani jeden zvlášť netají.
Student neprošel, mediální magnát ano
Vedle vnitrostranických problémů v ODS rezonuje v Plzni po volbách také to, že by opozice měla získat pouze jedno křeslo v komisích a výborech, což by byl podle kritiků bezprecedentní nepoměr mezi volebním výsledkem a vlivem opozice v orgánech města.
V opozici v Plzni po říjnových komunálních volbách skončilo vedle ODS ještě hnutí Chceme Plzeň, což je koalice TOP 09, Zelených a nezávislých. ODS dosáhla výsledku patnáct procent, Chceme Plzeň zhruba devět, celkem je to tedy zhruba 24 procent. Podle proporčního systému by měly dohromady získat alespoň tři křesla v každém z třináctičlenných orgánů.
Na ustavujícím zastupitelstvu byli zvoleni členové tří výborů, což jsou poradní orgány zastupitelstva. V kontrolním výboru dostala opozice dohromady sedm křesel z 13, v ostatních dvou výborech pouze po jednom. Předseda kontrolního výboru zvolen nebyl, protože koalice nominanta ODS zavrhla. „Vedení kontrolního výboru není brigáda při studiu,“ komentoval to později na tiskové konferenci staronový primátor Roman Zarzycký (ANO) v narážce na fakt, že ODS nominovala na tento post 25letého studenta Jana Chovance, syna bývalého ministra vnitra a hejtmana Milana Chovance.
Jedním z těch, kteří naopak za ODS v kontrolním výboru usednou, je Radek Novák, majitel firmy Euronova Group. Ta vlastní TV ZAK, web Plzen.cz a dlouhé roky vlastnila také rozsáhlý arsenál reklamních ploch v Plzni. Novákova média získávají pravidelně od města i plzeňských obvodů velké zakázky na mediální propagaci.
Jestli se bude koalice vedená ANO řídit koaliční smlouvou i v případě komisí, kdy by opozice měla mít také jen jedno křeslo, není zatím jasné. Primátor Plzně Roman Zarzycký připustil na tiskové konferenci na dotaz HlídacíPes.org, že by v počtech mohlo dojít ke změně. „Budeme se o tom bavit za tři týdny na schůzi Rady,“ řekl.