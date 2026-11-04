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Kauza zničeného podnikání nekončí ani po třiceti letech: „Jdu s tím do Štrasburku.“

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Dennívýzva
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Když Josef Bartůšek letos na jaře říkal, že se musí udržovat v kondici, protože jeho třicetiletý spor se státem ještě nemusí být dlouho u konce, nemýlil se. V polovině října dostal další zamítavé rozhodnutí. „Nehodlám se vzdávat,“ říká s tím, že se znovu obrátí na evropský soud. Třicet let Josef Bartůšek tvrdí, že mu chybný
profimedia-0227581838

profimedia-0227581838

Zdroj: Spravedlnost, sama tato jediná ctnost je paní a královnou všech ctností. Foto: Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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