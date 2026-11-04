Kauza zničeného podnikání nekončí ani po třiceti letech: „Jdu s tím do Štrasburku.“

Když Josef Bartůšek letos na jaře říkal, že se musí udržovat v kondici, protože jeho třicetiletý spor se státem ještě nemusí být dlouho u konce, nemýlil se. V polovině října dostal další zamítavé rozhodnutí. „Nehodlám se vzdávat,“ říká s tím, že se znovu obrátí na evropský soud.
Třicet let Josef Bartůšek tvrdí, že mu chybný postup úřadů zničil prosperující firmu a následně zdraví i život. Nyní neuspěl s ústavní stížností ve sporu o téměř 47 milionů korun za nemajetkovou újmu.
Ústavní soud „nezjistil namítané porušení základních práv“ a jeho ústavní stížnost proto odmítl.
„Nic nového. Opět jsem se dozvěděl, po více než třiceti letech, kdy mě o všechno připravili a přivedli k astronomickým dluhům, že jsem hlupák, který si všechno způsobil sám,“ reaguje emotivně Bartůšek na rozhodnutí soudu. „Nebudu se vzdávat, dám stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva,“ dodává.
Tímto odtržením formy od účelu se pak vytvořila situace naprosté bezmoci. V konečném výsledku tak formálně správné postupy vedly k zásadní lidské nespravedlnosti.
Přežívání na životním minimu
Do Štrasburku už v jiné části svého případu došel, ale kvůli administrativnímu pochybení na straně soudu se případ k projednání vůbec nedostal.
„Všechny ve věci rozhodující orgány, a to jak správní úřady, tak soudy, se striktně řídily literou zákona a zcela rezignovaly – otázka je, zda záměrně, nebo nevědomky – na jeho smysl a účel. Tímto odtržením formy od účelu se pak vytvořila situace naprosté bezmoci. V konečném výsledku tak formálně správné postupy vedly k zásadní lidské nespravedlnosti,“ komentovala případ již dříve pro HlídacíPes.org Eva Zemanová z právní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři, která se případem zabývala právě ve vztahu k podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva.[souvisejici]
„Kauza Bartůšek“ je nyní již více než třicet let trvající právní bitva, která se nakonec de facto soustředila na jedinou zdánlivě prostou otázku: Byla chyba stavebního úřadu přímou příčinou zániku prosperující firmy, nebo by podnik zanikl i tak z jiných, vnitřních ekonomických důvodů?
„Jsem přesvědčen, že kdyby moje firma měla šanci dál podnikat a pokračovat v růstu, byl bych dnes třeba i na úrovni sítě drogerií Teta. Místo toho jsem již důchodce a přežívám na životním minimu,“ komentuje to lakonicky Bartůšek. Detaily případu jsme popsali ZDE.
Soudy sice v minulosti nesprávný úřední postup uznaly, nakonec – s tím jak požadovaná náhrada škody v čase kvůli úročení rostla – jej však odmítly spojit s krachem firmy.
Ústavní soud tentokrát znovu neposuzoval, zda původní chyba stavebního úřadu skutečně přivedla Bartůškův podnik MOVA ke krachu. Zabýval se jen úzkou otázkou, zda Nejvyšší soud porušil Bartůškovo právo na soudní ochranu, když jeho dovolání odmítl jako nepřípustné. Dospěl k závěru, že nikoli.
Bartůškovo dovolání se soustředilo na námitku, že soudy nesprávně převzaly závěry z jiného staršího řízení. Podle Ústavního soudu se oba nižší soudy s dřívějšími závěry pouze ztotožnily, prý samy dospěly k tomu, že Bartůškovy zdravotní a sociální problémy byly „sekundárním důsledkem“ podnikatelského neúspěchu, nikoli následkem pochybení úřadu.
Zákaz užívání, konec podnikání
Právě tento závěr Bartůšek dlouhodobě odmítá. Jeho příběh začal v polovině roku 1996, kdy mu úřad až po dokončení velkoskladu drogistického zboží v Pardubicích neprodloužil povolení k jeho předčasnému užívání – kvůli umístění v životu nebezpečném pásmu sousední Explosie.
Kolaudační rozhodnutí přišlo až v říjnu 1997, kdy už ale, jak Bartůšek zdůrazňuje, jeho dlouhé měsíce nuceně uzavřený podnik neměl šanci přežít.
Pozoruhodné je, že až mnohem pozdější dopis Obvodního báňského úřadu potvrzuje, že stavbu bylo reálně možné zkolaudovat až v roce 2015, kdy sousední podnik Explosia odstranil nedostatky
týkající se bezpečnostních pásem; až tehdy se budova dostala do povolené vzdálenosti od výroby a skladování výbušnin.
Nejen tedy, že podnik pana Bartůška nuceně skončil ke konci roku 1996, ale dalších 19 let nemohl stavbu nijak užívat.
Soudy sice v minulosti nesprávný úřední postup uznaly, nakonec – s tím jak požadovaná náhrada škody v čase kvůli úročení rostla – jej však odmítly spojit s krachem firmy.
Nynější usnesení Ústavního soudu je v této věci konečné; v Česku se proti němu nelze již nikam odvolat. Bartůšek ale ani ve čtvrté dekádě svou soudní anabázi nevzdává: podá novou stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.