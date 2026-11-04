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Policie i BIS se chystá na dobu po válce: rizika nové migrace, pašování i ruské akce

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Dennívýzva
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České bezpečnostní složky se snaží připravit na scénáře, které mohou nastat po možném konci války na Ukrajině. Ať už jde o hrozby týkající se migrace, organizovaného zločinu, pašování zbraní či to, že konec konfliktu uvolní ruce ruským speciálním službám k nárůstu ruských útoků a sabotáží v Evropě. „Musíme se zabývat tím, co se stane, až
profimedia-0968746174

profimedia-0968746174

Zdroj: Policie, NCOZ. Ilustrační foto: LADISLAV KŘIVAN / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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