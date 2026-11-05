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Drsné zkušenosti zajatců ruské armády. Proč se mučení stává ve válce normou

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Dennívýzva
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Mučení válečných zajatců, zběhů i civilistů není výsadou jedné armády. Dopouštěli se ho příslušníci ruských, ukrajinských i západních ozbrojených sil. Zásadní rozdíl však spočívá v tom, zda o takovém násilí mohou svobodně informovat média a jak na ně reagují státní instituce – zda je vyšetřují a trestají, přehlížejí, nebo dokonce odměňují. Když se ukrajinští vojáci
profimedia-0703661033

profimedia-0703661033

Zdroj: Vojenská nemocnice Pokrovske, Ukrajina. Foto: Profimedia
Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 05.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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