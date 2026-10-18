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Most, který měl být mostem Václava Havla slouží už 93 let

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Sedmým pražským mostem přes Vltavu po proudu řeky je Jiráskův most. Most, který spojuje Smíchov s pražským Novým Městem. Za dobu své existence byl…
Jiraskuv most

Jiraskuv most

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 04:58

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