Středočeští silničáři vstupují do zimy se zásobami soli a 16 novými meteorologickými stanicemi

Středočeský kraj se chystá na zimní sezonu ve velkém stylu. Krajská správa a údržba silnic má nachystáno téměř 45 000 tun soli a 40 000 tun inertního posypového materiálu, jako je například kamenná drť. Technika čítá více než 200 sypačů, 100 traktorů s radlicí a 76 nakladačů, tedy srovnatelnou sestavu jako loni.
Novinkou letošní zimy je rozšířená síť meteostanic. Středočeští silničáři jich nyní provozují 77, o 16 více než v předchozí sezoně. Dalších 50 sdílejí se státním Ředitelstvím silnic a dálnic. Nová zařízení přibyla například na Rakovnicku, v Letech u Prahy nebo v Chyňavě na Berounsku. Bohumil Taraba z krajské správy a údržby silnic novinářům vysvětlil, že stanice pomáhají dispečerům včas reagovat na stav vozovky a efektivně nasazovat techniku. „Snažíme se je instalovat tam, kde nám doprava dělá největší problémy," řekl Taraba. Do budoucna kraj počítá i s bateriově nebo solárně napájenými zařízeními, která nevyžadují připojení k síti.
Zimní sezóna oficiálně trvá od 1. listopadu do 31. března. Ta minulá vyšla kraj pořádně draho, celkové náklady na údržbu silnic druhé a třetí třídy dosáhly 444 milionů korun, což byl třetí nejdražší výsledek od roku 2000. Největší položku tvořily posypové materiály za více než 176 milionů. Samotný leden pak byl nejnákladnějším prvním měsícem roku za posledních dvacet let a spolkl přes 200 milionů korun.
Krajský radní pro silniční dopravu Josef Pátek z ODS hodnotí zvládnutí loňské zimy kladně a věří, že kraj je připraven na podobnou zátěž znovu. V případě nedostatku materiálu je podle jeho slov možné operativní doobjednání, protože zásoby budou v zimě dostupné.
Kraj rovněž pokračuje v budování a opravách skladovacích hal na posypovou sůl. Loni byly zprovozněny haly v Rožmitále pod Třemšínem, Slaném, Zbraslavicích a Sedlčanech. Letos přibyla nová hala ve Strnadech v Praze-západ a opravy se dočkal objekt v Mochově na Praze-východ. Jedna hala pojme zpravidla 1 000 až 2 000 tun soli, její výstavba přijde na šest až jedenáct milionů korun. V příštích letech jsou v plánu investice do hal v Kolíně, Mělníku, Sedlci-Prčicích a Tloskově na Benešovsku.
Středočeský kraj je rozlohou největším regionem v Česku. Krajští silničáři zde spravují téměř 8 500 kilometrů silnic. Chemický postřik dostává zhruba 6 700 kilometrů vozovek, inertní posyp dalších 1 600 kilometrů. Přibližně 270 kilometrů silnic bez vlivu na dopravní obslužnost obcí zůstane v zimě bez údržby zcela.
Zdroj: autorský text / ČTK