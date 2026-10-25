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Středočeští silničáři vstupují do zimy se zásobami soli a 16 novými meteorologickými stanicemi

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Středočeský kraj se chystá na zimní sezonu ve velkém stylu. Krajská správa a údržba silnic má nachystáno téměř 45 000 tun soli a 40…
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Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 16:00

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