Práce a zdraví. Radí doktorka Skulínková.

Zdá se vám, že práce nemá se zdravím moc společného? Chyba lávky! Však pracovní činnost zabírá velkou část našeho drahocenného času a energie.
Jistě jste někoho nebo dokonce sami sebe někdy slyšeli říkat: "Mám pocit, že všechnu mou životní sílu vysává moje práce. Když přijdu domů, tak nedokážu zdravě žít - nedonutím se jít sportovat, neodolám večerní čokoládě, utápím se v pocitech, že nic nestíhám a nezvládám. Jak mám do svého pracovně nabitého života zakomponovat péči o zdraví?"
Jak odpovědět na tuto otázku? Odpovědi jsou mnohé, ale základním faktorem je dle mého nerozdělovat náš život na volný čas a práci v tom smyslu, že v práci to přetrpím a pak ve svém volném čase budu zdravý a šťastný. Ne. Však to jistě znáte - práce, která vás nenaplňuje, pak narušuje váš volný čas, bere vám sílu, vůli i radost. Řešení není snadné, ale pokud chceme dlouhodobě prosperovat, je nutné: naše práce nám musí dávat více, než kolik nám bere!
Podívejme se na jeden velmi praktický přístup s názvem PERMA:
PERMA je vědecky podložený model pozitivní psychologie vytvořený Martinem Seligmanem. Můžeme ho použít na náš profesní i osobní život a na jeho základě se zamyslet, co vlastně chceme a co nám dělá dobře a přináší štěstí.
PERMA se skládá z pěti pilířů pro dosažení udržitelné životní pohody:
P - Positive emotions - pozitivní emoce
Zažívání radosti, vděčnosti, lásky, prostě pocit, že je nám fajn. Vnímáme radost ve svém životě, v práci, v partnerství?
E - Engagement - zaujetí
Znáte ten stav, kdy to prostě frčí, jste ve "flow", vše vám jde od ruky, daří se a jedete na vlně, plně se ponoříte do činnosti. V takovém transu zapomenete na svět kolem sebe a prožíváte velké uspokojení. No, a takové stavy byste měli zažívat i ve své práci...alespoň někdy!
R - Relationships - vztahy
Mít silné, hluboké a pozitivní sociální vazby je pro náš život zásadní. Potřebujeme zažívat přátelství, lásku i spolupráci, ne nedůvěru, podrazáctví a nejistotu. Určité procento blbců v pracovním kolektivu je statistická jistota, ale nemělo by přesáhnout žitelnou mez!
M - Meaning - smysl
Dává vám vaše práce smysl? Máte pocit, že je důležitá - pro vás, pro společnost, pro svět? Je jedno, jestli jste vědec nebo pekař - všechny profese jsou potřeba, ale jste vy v té profesi na svém místě? Pokud žijete své poslání, jakkoli se může zdát skromné, bude vás práce bavit a těšit a váš život bude zdravější.
A - Accomplishment - úspěch
Je důležité zažívat v životě úspěch. Mít pocit, že jsme něčeho dosáhli, že se vám něco podařilo. A opět - je potřeba to vnímat i v práci, i v osobním životě. Tento pocit je pro vytváření celkového zdraví velmi příznivý.
To jsou pěkné body, co myslíte? Doufám, že teď nemáte depku z uvědomění, že jste od tohoto pozitivního vyrovnaného stavu příliš daleko!
Každopádně odpověď na otázku jak zakomponovat zdraví do pracovně nabitého života je: Předně vám vaše práce nesmí zdraví ničit - ani fyzické, ani psychické. Mírné opotřebení způsobovat může, ale nesmí vás vysávat. To totiž nedokáže vykompenzovat ani tuna nejlepších doplňků stravy, ani kilo zelí, ani dvě hodiny na kole. Zní to krutě, ale je to tak.
Zdroj: autorský text