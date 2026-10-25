Vojenská akademie ve Vyškově přivítala rekordní počet nových vojáků

Vojenská akademie ve Vyškově přivítala rekordní počet nových vojákůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 25.10.2026 13:00
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