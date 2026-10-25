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Hradečtí hokejisté ovládli i druhé derby sezony, Pardubice porazili 2:0

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Hokejisté Hradce Králové porazili ve 14. kole extraligy mistrovské Pardubice 2:0 a ovládli tak i druhé východočeské derby sezony. Brankář Stanislav Škorvánek zaznamenal první čisté konto ročníku. Pardubice poprvé v sezoně prohrály dvakrát za sebou.
Hradečtí hokejisté ovládli i druhé derby sezony, Pardubice porazili 2:0

Hradečtí hokejisté ovládli i druhé derby sezony, Pardubice porazili 2:0

Zdroj: Mountfield HK
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 19:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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