Hradečtí hokejisté ovládli i druhé derby sezony, Pardubice porazili 2:0

Souboj východočeských rivalů začal ve strhujícím tempu. Největší šance hostů si paradoxně vytvořila jejich čtvrtá formace, neboť do deváté minuty unikli Hrníčko a Jan Stránský, oba ale vychytal Škorvánek.
Mezitím se naopak radovali domácí. Bek Ščotka totiž po prohraném souboji u mantinelu nestihl dobruslit Klímu a jakmile dojel do brankoviště, společně se soupeřem trefil i kotouč a kopl si ho do vlastní branky. Klíma se puku přes velkou snahu nedotkl a gól byl připsán dorážejícímu Kohoutovi.
Mountfield získal převahu a jen v první třetině zasypal Willa 21 střelami. Na brankáře nevyzrál po odrazu puku od zadního mantinelu znovu Kohout, před přestávkou zmařil Will špičkou betonu šanci expardubického Kousala a po ní zastavil samostatný únik Pavlíka.
Podruhé mělo Dynamo smůlu ve 27. minutě. Hradečtí využili úvodní přesilovku celého utkání, když Kochovu ránu tečovali bruslemi postupně Ludvig a Kelemen. I druhou početní výhodu hráli domácí výtečně, ale po ní už se tabulkový favorit zvedl. Nosek měl před sebou prázdnou branku, kotouč mu však neuvěřitelně sjel z hokejky a zamířil těsně vedle tyčky.
Další skvělé pozice si vytvořili Tomášek a Gazda, mezitím se však hosté nevyvarovali velkých chyb, které mohl dvakrát potrestat Nenonen. Nejprve narazil na Willa a poté přestřelil.
Martincovým svěřencům pomohla přestávka ke zpevnění základů hry. Kousal měl na holi třetí gól, ale proti svému bývalému týmu neproměnil ani další vyloženou možnost. Po deseti minutách si domácí nepohlídali Jana Stránského, který jim ujel za záda přímo z trestné lavice, jenže ani druhý nájezd na Škorvánka neproměnil.
Slovenský brankář chytal skvělý zápas, jako by si premiérové čisté konto sezony šetřil právě na derby. Uhájil ho i ve vůbec první pardubické přesilovce v závěrečných minutách, kdy své trápení podtrhnul přihrávkou namísto zakončení ve vyložené pozici Tomášek.
Hradec Králové - Pardubice 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
14. kolo hokejové extraligy:
Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 8. Kohout (McCormack, Nenonen), 27. A. Koch (Jergl, Kevin Klíma). Rozhodčí: Barek, Mejzlík - J. Svoboda, Šimánek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 6503.
Sestavy:
Hradec Králové: Škorvánek - McCormack, Kalina, Melancon, A. Koch, Mudrák, Vukojevic, Pláněk - Radil, Miškář, R. Pavlík - Jergl, Tamáši, Perret - Nenonen, Kevin Klíma, Kohout - R. Kousal, Čacho, P. Zdráhal. Trenér: T. Martinec.
Pardubice: Will - Čerešňák, Ludvig, Košťálek, Tourigny, Gazda, Ščotka, Mikliš - Kondelík, Nosek, Kelemen - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - Mandát, Sobotka, Lauko - J. Stránský, Hrníčko, Poulíček. Trenér: Pešán.