Česnek v akci. Už nám rozkvetly všechny fialky

Kdo by neměl doma česnek? Asi každý. Vždyť jde o zeleninu, která patří takřka do každého slaného jídla. Právě česnek totiž dokáže třeba takovému masu, bramborákům nebo jiným jídlům dodat naprosto dokonalou a originální chuť. Sloužit ale může také jako vynikající hnojivo, které pomůže některým okrasným rostlinám ke kvetení. Třeba takovým fialkám. Ty vypadají rozkvetlé náramně. Jak tedy česnek použít jako dokonalého pomocníka při kvetení fialek?
Jednoduché česnekové hnojivo vyrobíte za pár minut
Potřebovat budeme prakticky pouze česnek a vodu. V první řadě je třeba česnek oloupat a pak jednotlivé stroužky nakrájíme na malé kousíčky. Můžeme česnek i prolisovat, ale lépe se pak cedí malé kousky. Ty vložíme do klasické zavařovací sklenice, kterou naplníme vodou až po okraj. Pořádně uzavřeme pomocí víčka a necháme luhovat přes noc. Druhý den směs scedíme a získáme čist výluh, který pak budeme moci použít.
Jak hnojit fialky domácím česnekovým roztokem?
Jednoduše. Hnojivo by se nemělo dostat na listy fialky. Jednoduše ho nabereme na lžíci a přidáme ke kořenům fialky. Ostatně i při zalévání fialek dbáme, aby nedošlo ke kontaktu vody a samotný listů rostliny. Hnojivo bychom měli aplikovat dvakrát do měsíce. Stačí dvě až tři lžíce k jedné fialce.
Fialka: Foto Pixabay
Důležité je i dodržování pravidel pro pěstování fialek
Je to tak. Fialky jsou do jisté míry specifické a vyžadují správnou péči. Měly by být umístěné na světlém místě, ideálně na parapetu. Pozor jen na přímé sluneční záření. Ostré slunce dokáže rostlinu poškodit. Důležité je i správné zavlažování. Fialky nesnesou suchý podklad. Když jsou suché, tak se vytáčí a jsou vcelku měkké. Pod květináče patří odkapové misky. Fialky jsou totiž velmi náchylné na přelití a rády hnijí.
Tip: Když africké fialky nechtějí kvést, pomohou i nůžky.
Zdroje info: Autor, Meta, https://youtu.be/mM54rqxfD9o
Česnekové hnojivo na fialky: Náhledové foto Chat Day, fialky- fotogalerie Pixabay
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