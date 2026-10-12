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Česnek v akci. Už nám rozkvetly všechny fialky

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Kdo by neměl doma česnek? Asi každý. Vždyť jde o zeleninu, která patří takřka do každého slaného jídla. Právě česnek totiž dokáže třeba takovému masu, bramborákům nebo jiným jídlům dodat naprosto dokonalou a originální chuť. Sloužit ale může také jako vynikající hnojivo, které pomůže některým okrasným rostlinám ke kvetení. Třeba takovým fialkám. Ty vypadají rozkvetlé náramně. Jak tedy česnek použít jako dokonalého pomocníka při kvetení fialek?
Česnekové hnojivo na fialky

Česnekové hnojivo na fialky

Zdroj: Chat Day
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 12:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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