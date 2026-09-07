Moravské béleše, které se nepečou, ale smaží a chutnají nejlépe ještě teplé

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Moravské béleše, které se nepečou, ale smaží a chutnají nejlépe ještě tepléPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Béleše si pamatuji jako jídlo, které nevypadá složitě, ale právě v tom bývá háček. Jsou to slovácké kynuté placky pečené nasucho na plotně nebo pánvi, pak potřené sádlem, povidly a posypané mákem. Když se povedou, jsou měkké a voňavé. Když se uspěchají, umí být tvrdohlavé a tužší, než by člověk chtěl.
Fotografie k Bélešům
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Moravská sladká jistota, co se nepeče: Béleše z kynutého těsta jsou dozlatova smažené a mizí rychleji než koblihy
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