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Moje oblíbená rychlovka „Co dům dal“ – do pekáče vyskládám brambory, přidám pár dalších surovin a šup s tím do trouby

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Dennívýzva
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Když není čas stát dlouho u sporáku, přijdou vhod zapečené brambory s klobásou, vejci a sýrem. Krémová smetanová směs a zlatavý povrch z nich udělají sytou večeři pro celou rodinu.
Moje oblíbená rychlovka „Co dům dal“ – do pekáče vyskládám brambory, přidám pár dalších surovin a šup s tím do trouby

Moje oblíbená rychlovka „Co dům dal“ – do pekáče vyskládám brambory, přidám pár dalších surovin a šup s tím do trouby

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 05:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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