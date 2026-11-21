Ve dnech, kdy je v kuchyni teplo už jen od otevřeného okna, troubu dobrovolně nezapínám. V takovou chvíli u nás většinou vyhrává nepečený dort s jahodami a zakysanou smetanou. Je studený, svěží a příprava nestojí na ničem složitém: piškoty, krém, ovoce, zase piškoty. Nejraději ho skládám večer. Přes noc v lednici pěkně ztuhne a ráno se dá krájet bez nervů.
Líbí se mi na něm i to, že se nemusí brát jako recept vytesaný do kamene. Základ tvoří
zakysaná smetana, , ovoce se ale dá měnit podle toho, co zrovna dozrálo nebo zůstalo v lednici. U jahod je podstatné trefit chvíli, kdy piškoty zvlhnou tak akorát. Už nekřupou, ale ještě se z nich nestala kaše. A když se dort rozkrojí, ta tvaroh a piškoty jahodová vůně je zkrátka přesně letní. U nás se u něj dlouhé pobízení obvykle nekoná.
Můj tip: Chcete-li, aby dort po nakrojení vypadal úhledněji, schovejte si několik pěkných jahod jen navrch. Do krému dejte spíš menší kousky. Lépe se pak roztírá a vrstvy drží pohromadě. Recept na osvěžující nepečený dort s jahodami
Doba přípravy: 20 minut Doba chlazení: 10-12 hodin Počet porcí: přibližně 8-10 kousků Ingredience pro přípravu 800 g zakysané smetany 250 g tučného tvarohu 3,5 % 250 g čerstvých jahod 10 g ztužovače šlehačky 43 kusů cukrářských piškotů Zdobení podle chuti několik půlek jahod na horní vrstvu Postup přípravy rychlého nepečeného dortu s jahodami
1. Nejdřív si nachystejte
jahody. Opláchněte je, osušte, odstraňte stopky a většinu nakrájejte na menší kousky, případně jen na půlky. Pár hezkých jahod si dejte stranou na ozdobení hotového dortu.
2. Do větší mísy přendejte
zakysanou smetanu a tvaroh. Přidejte ztužovač šlehačky a všechno promíchejte metlou nebo vařečkou. Krém by měl být hladký a o něco pevnější.
3. Do krému opatrně vmíchejte nakrájené
jahody. Stačí krátce. Když se s nimi pracuje moc dlouho, začnou pouštět šťávu a krém zbytečně zřídne. Zdroj: JustCook-cz, Půlky jahod krátce rozšlehejte s krémem.
4. Připravte si
dortovou formu o průměru 17 cm. Na dno naskládejte první vrstvu cukrářských piškotů. Pokud zůstanou mezery, pár piškotů klidně nalámejte a vyplňte jimi volná místa. Zdroj: JustCook-cz, Na dno formy naskládejte cukrářské piškoty.
5. Na piškoty naneste část
jahodového krému. Nemusí ho být vysoká vrstva, důležité je, aby zakryl piškoty souvisle až ke krajům. Zdroj: JustCook-cz, Na celou plochu rozetřete připravený krém a vrstvení opakujte až do vypotřebování krému.
6. Přidejte další vrstvu
piškotů a na ni zase část krému. Takto pokračujte, dokud nespotřebujete připravené suroviny. Nahoře by měla skončit krémová vrstva.
7. Povrch srovnejte lžící nebo stěrkou. Navrch rozložte odložené
jahody. Není potřeba žádné velké zdobení, tomuhle dortu sluší obyčejný domácí vzhled. Zdroj: JustCook-cz, Povrch dortu uhlaďte o ozdobte půlkami jahod.
8. Formu zakryjte a uložte do
lednice na 10 až 12 hodin. Delší chlazení je tady opravdu důležité. Piškoty nasají vlhkost z krému a dort se spojí do pevnějšího celku.
9. Druhý den dort opatrně uvolněte z formy a krájejte ostrým nožem. Podávejte ho dobře vychlazený. V lednici vydrží i do dalšího dne, i když u nás se k tomu většinou ani nestihne dostat.
Zdroj: JustCook-cz, Dort krájejte ostrým nožem dobře vychlazený. Rady a tipy redakce na závěr Máte-li raději sladší dezerty, přidejte do krému trochu moučkového nebo vanilkového cukru. Já ho často nedávám, protože piškoty bývají sladké dost. Jahody se dají nahradit také malinami, borůvkami nebo višněmi. U kyselejšího ovoce se ale hodí krém lehce dosladit. Pro slavnostnější vzhled můžete ztuhlý dort přelít tenkou vrstvou dortového želé. Nutné to není, jen ovoce pak vypadá leskleji a upraveněji. Piškoty předem nenamáčím ani do mléka, ani do ovocné šťávy. U tohohle dortu si vezmou vlhkost ze smetanového krému samy. Kdyby se namočily dopředu, mohl by být výsledek zbytečně rozměklý.
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Zdroj a foto: Autorský text redakce cooky.cz, se souhlasem
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