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Mladík píše závěť

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Dennívýzva
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Ano, mám doma pár věci už od dětství. Kompletně jsem se stěhoval čtyřikrát, ale stále se mě drží jedna dřevěná stolička a jedna miska, do níž jsme vždycky natlačili máslo a zalili vodou, protože tehdy nebyly ledničky. Ale mám ještě něco, co má asi málokdo: válečný deník mého tatínka z první světové války.
Mladík píše závěť

Mladík píše závěť

Zdroj: Krajina-Prvni-svetove-valky.jpeg
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 04:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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