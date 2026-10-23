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Nahlédnutí do Průmyslového paláce na Výstavišti

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Příběh Průmyslového paláce na Výstavišti v Holešovicích jsem sledovala od doby, kdy jeho levé křídlo zničil 16. října 2008 rozsáhlý požár. Bydlím odtamtud jen tři stanice tramvají. Výstaviště a s ním sousedící Stromovka jsou tak častým cílem mých procházek.
Nahlédnutí do Průmyslového paláce na Výstavišti

Nahlédnutí do Průmyslového paláce na Výstavišti

Zdroj: DSC02666.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 08:20

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