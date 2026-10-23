Nahlédnutí do Průmyslového paláce na Výstavišti

Kompletní rekonstrukce a dostavba levého křídla začala po dlouhých čtrnácti letech, v lednu roku 2022, a trvala do září tohoto roku, kdy se palác slavnostně otevřel veřejnosti. Nejprve v podobě komentovaných prohlídek, pro velký zájem pak v říjnu jako víkend otevřených dveří. Ten jsem si nemohla nechat ujít. (Raději chodím bez průvodce.) Obě křídla Průmyslového paláce budou jako dříve sloužit ke konání různých akcí.
Nový veletržní areál v Praze otevřel své brány v roce 1891. Je nejstarším tuzemským veletržním areálem. Vznikl u příležitosti Jubilejní zemské výstavy konané ke 100. výročí první průmyslové výstavy z roku 1791. Byl postaven během jediného roku. Jeho dominantou a symbolem je Průmyslový palác, historicky první montovaná ocelová konstrukce kombinovaná se sklem, která do té doby v českých zemích neměla obdoby.
Nejdříve jsem se podívala do pravého křídla paláce.
Vstupní halou jsem prošla do levého křídla. A jako ostatní návštěvníci jsem zůstala okouzlena stát a jen jsem se dívala.
Letopočty na zadním průčelí odkazují na konání výstav. Písmena RB znamenají Regnum Bohemiae, Království české.
Pohled na terasu
Vystoupala jsem na terasu. Zde bylo možné koupit si občerstvení a posedět s pohledem na tu krásu.
Sešla jsem zpět a pokračovala v prohlídce levého křídla.
Na jeho průčelí je z vnější strany nápis VIRIBUS UNITIS, tedy Společnými silami. Jedná se o osobní motto císaře Františka Josefa I., který musel vládnout vnitřně roztříštěné mnohonárodnostní monarchii. Totéž motto je uvedeno i na průčelí pravého křídla.
Vyšla jsem ven a levé křídlo ještě obešla. Fasádu obou křídel doplňují medailonky se symboly jednotlivých odvětví, která se na výstavě v roce 1891 prezentovala.
Od zadní části Průmyslového paláce jsem pokračovala k terasám Křižíkových pavilonů. O těch jsem zveřejnila článek již dříve.
Z Výstaviště jsem odcházela s pocitem příjemně stráveného dopoledne.
Zdroje:
Informační leták
https://navystavisti.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDstavi%C5%A1t%C4%9B_ Praha
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/prumyslovy-palac-na-vystavisti-praha-v-holesovicich