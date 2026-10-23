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Ručičky zpět, srdce v klidu? Co s námi doopravdy dělá podzimní změna času

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Dennívýzva
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V noci ze soboty na neděli 25. října se ve 3:00 ručičky vrátí na 2:00. Hodina spánku navíc zní jako dárek a pro srdce je podzimní změna opravdu šetrnější než jarní. Studie na desítkách tisíc pacientů ale říkají i druhou věc: hodina navíc srdce nechrání. Co se v těle při posunu hodin děje a jak ho zvládnout bez zbytečných výkyvů, vysvětluje kardiolog prof. Tomáš Skála.
Ručičky zpět, srdce v klidu? Co s námi doopravdy dělá podzimní změna času

Ručičky zpět, srdce v klidu? Co s námi doopravdy dělá podzimní změna času

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/Nocni-stolek-s-budikem-ve-tri-rano.png
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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