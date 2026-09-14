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Míříte do Českého ráje? Tohle pravidlo turisté často podceňujíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Český ráj láká na skály, vyhlídky i lesní stezky. Sejít ze značené trasy ale nemusí být dobrý nápad. V sezoně 2026 jsou navíc Sokolka, Apolena a Starý hrádek s Javorovým dolem pro návštěvníky uzavřené.
Míříte do Českého ráje? Tohle pravidlo turisté často podceňují
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