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Míříte do Českého ráje? Tohle pravidlo turisté často podceňují

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Český ráj láká na skály, vyhlídky i lesní stezky. Sejít ze značené trasy ale nemusí být dobrý nápad. V sezoně 2026 jsou navíc Sokolka, Apolena a Starý hrádek s Javorovým dolem pro návštěvníky uzavřené.
Míříte do Českého ráje? Tohle pravidlo turisté často podceňují

Míříte do Českého ráje? Tohle pravidlo turisté často podceňují

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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