V rýži známé české značky našli škůdce. Inspekce odhalila problém i přímo v obchodě

Foto: Magnific
Balená rýže patří mezi potraviny, které běžně skladujeme doma celé měsíce. Ani dlouhá minimální trvanlivost však automaticky nezaručuje, že je výrobek v pořádku. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zveřejnila v pondělí 2. listopadu 2026 nepříjemné zjištění. V rýži značky Vitana objevila škůdce a stopy po jejich činnosti. Výrobek zařadila mezi nebezpečné potraviny.
Kontrola proběhla v maloobchodní prodejně provozovatele Van Nghia Pham v ulici Olšinky 579 v Ústí nad Labem, části Svádov. Inspektoři odebrali vzorek již 14. října a výsledky nyní zveřejnili na portálu Potraviny na pranýři.
Jednalo se o výrobek Vitana loupaná rýže v osmi varných sáčcích o celkové hmotnosti 800 gramů. Konkrétní balení neslo označení šarže L2500322 a datum minimální trvanlivosti 22. března 2027.
Zjištění je pozoruhodné právě kvůli zbývající době trvanlivosti. V okamžiku kontroly měla rýže před sebou ještě několik měsíců do vyznačeného data. Přesto nevyhověla požadavkům na bezpečnost potravin.
Inspekce v oficiálním záznamu uvádí, že uvnitř výrobku našla škůdce i stopy po jejich činnosti. Výskyt škůdců zaznamenala rovněž přímo v kontrolované provozovně.
Problém nebyl pouze v rýži
Nešlo přitom o jedinou závadnou potravinu objevenou v této prodejně. Ve stejný den inspekce zveřejnila také nález u sýrovo-paprikových křupek značky Secalo.
Také uvnitř tohoto výrobku inspektoři zjistili škůdce a stopy po jejich činnosti. Křupky měly navíc prošlé datum minimální trvanlivosti, které připadalo na 6. září 2026. I tento výrobek SZPI označila za nebezpečný.
Rýže
Foto: Magnific
Oba vzorky pocházejí z kontroly provedené 14. října na stejné adrese. Společný výskyt škůdců ve dvou různých potravinách a současně v samotné prodejně je důležitý pro správné pochopení celé události.
Z dostupných výsledků totiž nelze určit, ve které fázi skladování nebo distribuce se škůdci do konkrétního balení rýže dostali. Samotné zjištění proto nedokazuje závadu ve výrobním závodě značky Vitana ani plošný problém všech výrobků této značky.
Jisté je pouze to, že kontrolovaný výrobek nevyhověl požadavkům na bezpečnost a byl zařazen mezi nebezpečné potraviny.
Portál Potraviny na pranýři zároveň vysvětluje, že při zveřejnění závadného výrobku už bylo uloženo opatření k jeho stažení z prodeje. Zákazníci by se s kontrolovanou nevyhovující potravinou v nabídce již neměli setkat. Jak poznat problém a co dělat, pokud máte rýži doma?
Nález upozorňuje na skutečnost, kterou lidé při nákupu suchých potravin často přehlížejí. Datum minimální trvanlivosti není potvrzením, že konkrétní balení nemůže být poškozené nebo znehodnocené.
Toto datum vyjadřuje dobu, po kterou si potravina při správném skladování zachovává své charakteristické vlastnosti. Není však náhradou za kontrolu jejího skutečného stavu.
Pokud mají zákazníci doma rýži odpovídající zveřejněnému označení, měli by zkontrolovat zejména šarži L2500322 a datum minimální trvanlivosti 22. března 2027. Samotná shoda šarže ještě neprokazuje závadu každého balení, představuje však důvod k opatrnosti.
Při kontrole suchých potravin je vhodné sledovat přítomnost drobných živočichů, larev, jemných vláken připomínajících pavučinky nebo neobvyklých shluků potraviny. Podezřelé může být také porušené balení.
Výrobek se zjevnými známkami napadení škůdci není vhodné konzumovat. Ani plánované vaření není rozumným důvodem k použití potraviny, kterou inspekce označila za nebezpečnou.
Pokud zákazník zjistí závadu doma, může potravinu reklamovat u prodejce. Jestliže má podezření na problém s bezpečností potravin v obchodě, může rovněž podat podnět potravinářské inspekci. Pro takové oznámení je užitečné uchovat obal, označení šarže, údaje o prodejně a případně fotografie závady.
Vyplatí se také prohlédnout ostatní suché zásoby ve spíži. Potravinoví škůdci se mohou v domácnosti vyskytovat například v mouce, rýži, těstovinách nebo obilovinách. Při podezření na napadení je vhodné oddělit postižené výrobky od ostatních zásob, zkontrolovat okolní potraviny a vyčistit úložný prostor.
Suché potraviny lze preventivně skladovat v dobře uzavíratelných nádobách. Takové opatření omezuje riziko šíření škůdců mezi jednotlivými zásobami a současně usnadňuje vizuální kontrolu obsahu.
Zdroj: